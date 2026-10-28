Dax Chartanalyse 28.10.2026

Dax im Aufwärtstrend: Hier kommt der nächste Widerstand

onvista · Uhr

Der Dax verteidigt seine Aufwärtstrendlinie bei 25.550 Punkten. Oberhalb von 25.600 Punkten rückt die Widerstandszone um 25.700 Punkte in den Fokus.

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Dax Rückblick

Der Dax setzte seine Erholung am Dienstag fort und konnte dabei die Widerstandszone zwischen 25.450 und 25.475 Punkten überwinden. Nach einem zunächst verhaltenen Handelsstart entwickelte sich im Tagesverlauf eine zunehmende Kaufdynamik. Am Nachmittag stieg der Index bis auf rund 25.640 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit dem vergangenen Donnerstag.

Auch an der Wall Street setzte sich am Dienstag die Erholung fort, wobei insbesondere die Technologiewerte deutliche Kursgewinne verzeichneten. Der Nasdaq 100 stieg um 1,29 Prozent auf 29.651,44 Punkte, während der marktbreite S&P 500 um 0,60 Prozent auf 7.722,60 Punkte zulegte. Der Dow Jones entwickelte sich dagegen verhaltener und beendete den Handel mit einem kleinen Plus von 0,03 Prozent bei 52.377,57 Punkten. Zusätzliche Unterstützung lieferte der rückläufige Ölpreis.

Dax Chartanalyse

Mit der aktuellen Aufwärtsbewegung bestätigte der Index den Ausbruch über die zuvor fallende Abwärtstrendlinie und setzte die Erholungsbewegung fort, die am Freitag im Bereich von 25.020 Punkten begonnen hatte. Im Chart der Haupthandelszeiten von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr ist die seit Freitag bestehende Aufwärtstrendlinie besonders wichtig. Sie verbindet die jüngsten steigenden Tiefpunkte und verläuft am Mittwochvormittag im Bereich um 25.550 Punkte.

Dax Chartanalyse 28.10.2026
Quelle: Tradingview

Nach einem Rücksetzer von seinem gestrigen Hoch testete der Dax diese Trendlinie heute erneut. Bislang wurde sie verteidigt. Gegen 10.45 Uhr notiert der Index bei rund 25.560 Punkten. Damit bleibt die kurzfristige Aufwärtsbewegung intakt, auch wenn die Dynamik gegenüber dem Vortag nachgelassen hat.

Oberhalb des aktuellen Kursniveaus bildet zunächst die Marke von 25.600 Punkten einen Widerstand. Danach folgt das gestrige Hoch bei rund 25.640 Punkten. Die übergeordnete Widerstandszone zwischen 25.665 und 25.690 Punkten bleibt die nächste wichtige Hürde.

Dax Ausblick

Für den weiteren Handelsverlauf bleibt die Aufwärtstrendlinie bei rund 25.550 Punkten entscheidend. Solange sich der Dax darüber behauptet, bestehen Chancen auf einen erneuten Anstieg über 25.600 Punkte bis zum gestrigen Hoch bei 25.647 Punkten. Anschließend steht die Widerstandszone zwischen 25.665 und 25.690 Punkten auf der Agenda. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Potenzial bis 25.750 Punkte eröffnen.

Fällt der Dax dagegen unter die steigende Trendlinie, wäre zunächst mit einem Rücklauf bis 25.520 Punkte zu rechnen. Darunter bildet die ehemalige Widerstandszone zwischen 25.450 und 25.475 Punkten die nächste wichtige Unterstützung. Erst bei einem nachhaltigen Bruch dieses Bereichs würde sich das kurzfristige Chartbild wieder deutlich verschlechtern.

Im Vorfeld der heutigen Fed-Zinsentscheidung und der nachbörslichen Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet blieb die Aufmerksamkeit der Anleger jedoch auf mögliche neue Impulse für den Technologiesektor gerichtet.

Dax Unterstützungen:25.520 intraday25.450 Wochenmarke
Dax Widerstände:25.620 intraday25.700 Wochenhochs
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