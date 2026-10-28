Dax sinkt minimal - Großer Verlust bei Symrise

Nach der Erholung zum Wochenstart hat sich der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte zunächst wenig bewegt. Geprägt wird der Handelstag von vielen Unternehmenszahlen. Am Abend steht dann die Zinsentscheidung der US-Notenbank im Fokus. Die Kauflaune bremsen die Ölpreise, die angesichts der Wahl in Israel und eines Medienberichts über mögliche US-Angriffe auf den Iran nach den Zwischenwahlen in den USA Anfang November wieder anzogen.

Der Dax sank zuletzt um 0,1 Prozent auf 25.568 Punkte. Damit bleibt das Oktoberhoch bei 25.706 Punkten für den deutschen Leitindex greifbar. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Mittwochvormittag 0,1 Prozent auf 30.510 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,1 Prozent.

Deutsche Bank nach Zahlen stärker

Der Gewinn von Mercedes-Benz stieg im dritten Quartal deutlich, der Umsatz sank hingegen etwas. Bereits am Dienstag hatte Mercedes sein Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Neben einem zunehmend schwierigen Umfeld in China erwartet der Konzern höhere Kosten im vierten Quartal, unter anderem für Material. Die Aktie zeigte sich nach deutlichen Verlusten am Dienstag wenig verändert.

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF wird nach einem besser als erwarteten dritten Quartal derweil noch einmal optimistischer für das Gesamtjahr. Im dritten Quartal übertraf das operative Ergebnis zudem die Erwartungen der Analysten deutlich. Die BASF-Papiere verloren dennoch rund ein Prozent.

Die Deutsche Bank setzte ihre Rekordjagd mit einem weiteren Milliardengewinn im dritten Quartal fort. Damit sei die Bank auf einem guten Weg, die Ziele für 2026 zu erreichen, bilanzierte Konzernchef Christian Sewing. Die Erträge - also die gesamten Einnahmen - könnten nun den Wert von rund 33 Milliarden Euro im Gesamtjahr 2026 sogar noch übertreffen. Die Aktie stieg über drei Prozent.

Der Fondsanbieter DWS sammelte im dritten Quartal so viel Geld von Anlegern ein wie nie zuvor in einem Jahresviertel. Allerdings legten Erträge und Gewinn der Deutsche-Bank-Tochter im Jahresvergleich bei Weitem nicht so stark zu wie von Analysten im Schnitt erwartet. Die Aktien verloren daher 0,6 Prozent.

Kurssturz bei Symrise

Nach der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal von Symrise und Aussagen zum Gesamtjahr ist der Kurs der Aktie am Mittwoch stark unter Druck geraten. Mit einem Abschlag von 9,9 Prozent waren die Papiere auf Xetra größter Kursverlierer im Leitindex Dax. Zwischenzeitlich betrug der Abschlag sogar gut zwölf Prozent. In den vergangenen Wochen war der Kurs allerdings stark gestiegen.

Für 2026 erwartet Symrise-Chef Jean-Yves Parisot weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent, konkret ist nun von etwa der Mitte des Zielkorridors die Rede. Dabei dürfte sich das Wachstum im vierten Quartal gegenüber dem dritten Quartal angesichts einer höheren Vergleichsbasis im Vorjahr abschwächen. Die bereinigte operative Gewinnmarge wird nun in der unteren Hälfte der unveränderten Zielspanne von 21,5 bis 22,5 Prozent erwartet.

Die spezifizierte Prognose für die operative Marge (Ebitda) deute für das Schlussquartal 2026 auf eine Verlangsamung des Wachstums auf vergleichbarer Basis hin, schrieb Analyst Thomas Maul von der DZ Bank in einer ersten Reaktion. Die Konsensschätzungen könnten nun moderat nach unten revidiert werden.

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