Dax vor Fed-Entscheid schwächer - TK Accelis mit 1,77 Mrd Euro bewertet

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 28. ⁠Okt (Reuters) - Ein erneuter Anstieg beim Ölpreis hat die Dax-Anleger am Mittwoch vorsichtig gestimmt. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung knapp im Minus bei 25.577,36 Punkten. Nach der Verschnaufpause zum Wochenstart stiegen die ‌Ölpreise erneut um rund zwei Prozent, nachdem ein Angriff auf eine Raffinerie in Saudi-Arabien die Sorgen um die Versorgungssicherheit neu ⁠entfacht hatte.

"Die ⁠eigentliche Bewährungsprobe steht den Aktienmärkten erst am Abend bevor", sagte Andreas Lipkow, Chefanalyst beim Broker CMC Markets. Mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank und den anschließenden Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft träfen gleich zwei entscheidende Einflussfaktoren aufeinander.

Normalerweise würde man sagen, am ‌wichtigsten beim Entscheid der Federal Reserve sei ‌der Ausblick, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Allerdings werde Fed-Chef Kevin Warsh hier Anleger und Börsen wohl ganz bewusst ⁠im Unklaren lassen. Besonders wichtig sind daher laut Experten die Gegenstimmen ‌bei der Zinsentscheidung.

Für die Zurückhaltung am ⁠Markt waren auch uneinheitliche Konzernbilanzen verantwortlich. Für lange Gesichter sorgte unter anderem Symrise. Die Aktien des Duft- und Aromenherstellers rutschten trotz eines beschleunigten Umsatzwachstums um rund neun ‌Prozent ab. Die größten Gewinner ⁠im Dax waren hingegen die Titel ⁠der Deutschen Bank, die nach einer positiv aufgenommenen Quartalsbilanz um 3,6 Prozent zulegten.

Im Rampenlicht stand auch TK Accelis. Der von Thyssenkrupp abgespaltene Werkstoffhändler wird bei seinem Start an der Börse mit 1,77 Milliarden Euro bewertet. Der erste Kurs wurde am Mittwoch an der Frankfurter Börse bei 27,80 Euro festgestellt. Die Thyssenkrupp-Aktie brach um rund zwölf Prozent ein.

(Bericht von Sanne ⁠Schimanski, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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