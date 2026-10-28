Delivery Hero mit Wachstumsschub - Jahresziele angehoben

Frankfurt, 28. ⁠Okt (Reuters) - Unmittelbar vor der geplanten Übernahme durch den US-Konkurrenten Uber hat Delivery Hero das Wachstum beschleunigt. "Erstmals haben wir in einem Quartal mehr als eine Milliarde Bestellungen erreicht", sagte ‌Niklas Östberg, Mitgründer und Chef des Essenslieferanten, am Mittwoch. Auf dieser Basis hob das Unternehmen seine Prognosen ⁠für das ⁠Gesamtjahr an.

Das über die Plattform gehandelte Brutto-Warenvolumen (GMV) stieg im dritten Quartal um 13,6 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro. Der Konzernumsatz wuchs um 22 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Angetrieben werde diese Entwicklung unter anderem von ‌den Abonnenten, die inzwischen 51 Prozent ‌des GMV ausmachten. Auch das Geschäft mit Schnelllieferungen wachse stark. Delivery Hero betreibe inzwischen rund 900 kleine Warenlager, von ⁠denen aus Kunden binnen Minuten bedient werden könnten.

Für das ‌Gesamtjahr peilt die Berliner Firma ⁠nun ein GMV-Plus von zehn bis zwölf (bisher: neun bis elf) Prozent an. Der Umsatz dürfte um 18 bis 20 (17 bis 19) Prozent zulegen. Beim bereinigten ‌operativen Gewinn erwartet Delivery ⁠Hero 980 Millionen bis 1,02 ⁠Milliarden (960 Millionen bis eine Milliarde) Euro.

Die Aktionäre des Essenslieferanten können ihre Anteile noch bis zum 5. November dem US-Konzern Uber andienen. Dieser bietet 41,50 Euro je Aktie. Die in Frankfurt notierten Papiere von Delivery Hero notierten im Frühhandel am Mittwoch 0,3 Prozent tiefer bei 37,23 Euro.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Myria ⁠Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)