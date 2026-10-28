Delivery Hero steckt sich nochmal höhere Ziele

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BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero wird nach dem dritten Quartal noch optimistischer für das Gesamtjahr. Für den Bruttowarenwert (GMV) wird 2026 nun mit einem Zuwachs im Vergleich zu 2025 von 10 bis 12 Prozent gerechnet, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Zuvor waren 9 bis 11 Prozent angepeilt. Der Umsatz soll statt um 17 bis 19 jetzt um 18 bis 20 Prozent zulegen. Beide Ziele sind gerechnet zu konstanten Wechselkursen und auf vergleichbarer Basis (Like-for-Like). Auch die Ziele für den bereinigten operativen Gewinn sowie für den Barmittelzufluss wurden erhöht.

Im abgelaufenen Jahresviertel stieg der Bruttowarenwert im Vorjahresvergleich um 13,6 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro und der Umsatz sogar um 22 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Chef und Mitgründer Niklas Östberg zeigte sich zufrieden: Erstmals seien in einem Quartal mehr als eine Milliarde Bestellungen erreicht worden.

Delivery Hero steckt aktuell mitten im Übernahmeprozess durch den Konkurrenten Uber . Die Annahmefrist für die Offerte von 41,50 Euro je Aktie läuft bis zum 5. November./lew/mis

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