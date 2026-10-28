Deutsche Bank mit Rekordzahlen – SK Hynix glänzt

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Deutsche Bank – Rekordgewinne und das nächste Kaufsignal?

Die Deutsche Bank liefert erneut starke Quartalszahlen und hebt ihre Jahresprognose an. Doch reicht das aus, um der Aktie neuen Schwung zu geben? Wir schauen auf die entscheidenden Zahlen, mögliche Belastungsfaktoren und eine spannende technische Ausgangslage.

Robinhood – Krypto-Schwäche trotz starker Wachstumstreiber

Die Quartalszahlen von Robinhood hinterlassen gemischte Eindrücke. Während einige Geschäftsbereiche bemerkenswert wachsen, enttäuschen andere deutlich. Was steckt hinter der verhaltenen Reaktion der Anleger, und welche Entwicklung könnte für die Aktie jetzt besonders wichtig werden?

SK Hynix – KI-Boom mit beeindruckenden Dimensionen

Der südkoreanische Speicherchiphersteller setzt seine außergewöhnliche Entwicklung fort. Die Nachfrage nach KI-Speicherchips sorgt für beeindruckende Geschäftszahlen und ambitionierte Zukunftspläne. Doch wie viel weiteres Potenzial steckt in SK Hynix, und wo könnten die Grenzen des Wachstums liegen?