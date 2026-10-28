Deutsche Bank: Starke Gewinne sprechen für weitere Kursanstiege

Was bewegt die Aktie?

Die Deutsche Bank steigert ihre Erträge im abgeschlossenen Quartal um 3,6 Prozent auf rund 8,3 Milliarden Euro. Der Vorsteuergewinn wächst mit acht Prozent deutlich stärker und erreicht 2,6 Milliarden Euro. Damit übertrifft die Bank die Erwartungen deutlich und setzt ihre Serie mit dem dritten Rekordquartal in Folge fort.

Besonders positiv fällt die Unternehmensbank auf: Ihr Vorsteuergewinn erreicht 743 Millionen Euro gegenüber erwarteten 639 Millionen Euro. Das entspricht einem Mehrergebnis von über 100 Millionen Euro und der stärksten positiven Überraschung unter den Geschäftsbereichen. Das Investmentbanking trägt knapp 1,1 Milliarden Euro zum Vorsteuergewinn bei und bleibt damit ein bedeutender Ergebnislieferant.

Der höhere Beitrag der Unternehmensbank ist für die Qualität der Ergebnisse besonders erfreulich. Das Investmentbanking unterliegt starken Schwankungen, auf die auch die Aktie in der Vergangenheit deutlich reagiert hat. Wenn die übrigen Geschäftsbereiche ihren Anteil am Ergebnis erhöhen, sinkt diese Abhängigkeit, was einen stabileren Kursverlauf begünstigen könnte.

Der Nettogewinn steigt gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent auf 1,85 Milliarden Euro und übertrifft die erwarteten 1,7 Milliarden Euro. Auch der Gewinn je Aktie fällt mit 0,94 Euro höher aus als die erwarteten 0,77 Euro. Die Risikovorsorge für Kreditausfälle liegt mit etwas mehr als 500 Millionen Euro allerdings über der Erwartung von 488 Millionen Euro.

Für 2028 strebt die Deutsche Bank eine Eigenkapitalrendite von rund 13 Prozent an, nach 10,6 Prozent im abgeschlossenen Quartal. Dabei sieht sie gute Chancen, das Ziel sogar zu übertreffen. Zugleich beträgt das Kurs/Buchwert-Verhältnis lediglich 0,7: Die Aktie handelt damit rund 30 Prozent unter ihrem Buchwert, was die günstige Bewertung unterstreicht.

Charttechnik

Vor den Zahlen hatte die Aktie rund 23 bis 24 Prozent verloren. Aus dieser überverkauften Situation heraus steigt der Kurs nun dynamisch über die Abwärtstrendlinie und den Abwärtstrendkanal. Im Tagesverlauf folgen weitere Kursgewinne.

Die Bewegung kann sich zunächst bis in den Bereich um 32 Euro fortsetzen. Dort liegen frühere Tiefs und ein früheres Hoch, die einen charttechnischen Widerstand bilden.

Martins Einschätzung

Die Kombination aus starken Quartalszahlen, günstiger Bewertung und dynamischem Ausbruch spricht für weitere Kursanstiege. Besonders positiv ist der Ergebnisbeitrag der Unternehmensbank, weil ein höherer Anteil dieses Geschäfts die Abhängigkeit vom schwankungsanfälligen Investmentbanking verringern kann. Um 32 Euro dürfte die Fortsetzung des Kursanstiegs anspruchsvoller werden.