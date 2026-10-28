Deutschland und Japan prüfen Bau eines gemeinsamen Kampfjets

Tokio, 28. ⁠Okt (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine Zusammenarbeit mit Japan für den Bau eines gemeinsamen Kampfjets ins Gespräch gebracht. Man wolle die industrielle Zusammenarbeit mit dem asiatischen Land vertiefen und eine schnelle Abstimmung suchen, sagte Merz am Mittwoch nach einem Treffen mit der japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi in ‌Tokio. "In diesem Zusammenhang wollen wir auch ausloten, ob eine Zusammenarbeit im Kampfflugzeugbau möglich ist. Ein entsprechender Prüfauftrag ist bereit." Allerdings schränkte Merz später ein, dass er nicht wisse, ob ⁠man dem japanischen ⁠Wunsch nachkommen könne, bis Jahresende eine Entscheidung zu haben. Auch Takaichi befürwortete eine Zusammenarbeit beider Länder im Rüstungsbereich.

Anfang Oktober hatte der britische Premierminister Andy Burnham Deutschland angeboten, an der Entwicklung eines Kampfflugzeugs im Rahmen des sogenannten GCAP-Programms teilzunehmen. Hintergrund ist das Scheitern des deutsch-französisch-spanischen FCAS-Projekts.

Das von Großbritannien, Japan und Italien entwickelte Kampfflugzeug der sechsten Generation soll ab 2035 ‌einsatzbereit sein und wäre eine Alternative zu der US-amerikanischen F35. ‌Merz hatte stets gesagt, dass er eine europäische Alternative wolle, Deutschland also nicht alleine ein neues Flugzeug entwickeln werde. Auch der schwedische Rüstungskonzern Saab arbeitet an einem modernen Kampfflugzeug.

"Inwieweit wir zusammenkommen bei ⁠einem neuen Projekt oder einem gemeinsamen Projekt eines Kampfflugzeugs, ist offen", sagte der Kanzler in Tokio. ‌Man müsse bei dem GCAP-Projekt prüfen, ob ⁠Deutschland noch einen Platz in dem Konsortium einnehmen könne. "Die Industrieanteile sind zum Teil schon weit fortgeschritten diskutiert", fügte Merz hinzu. Der Streit über die Fertigungsanteile zwischen den beteiligten Firmen war der Grund für das Scheitern der Kampfjet-Produktion zwischen Deutschland und ‌Frankreich.

Ziel sei weiterhin, die Zahl der Systeme in ⁠Europa zu reduzieren und vor allen Dingen ⁠die Stückzahlen nach oben zu bringen, sagte Merz. Davon ist maßgeblich der spätere Preis der Kampfflugzeuge für die Regierungen abhängig. Dies könnte für eine Kooperation beim GCAP-Projekt sprechen, weil dieses von mehreren großen Staaten betrieben wird. Er habe mit der japanischen Regierung verabredet, dass sich die Verteidigungsminister beider Länder "in sehr kurzer Zeit zusammensetzen und das einfach mal besprechen". Japan wolle gerne bis zum Beginn des Jahres eine Entscheidung haben. "Ob das so schnell geht, kann ich aus deutscher Sicht nicht zusagen." Aber man wolle schnell prüfen, ⁠ob es für das GCAP-Projekt eine gemeinsame Strategie geben könne.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)