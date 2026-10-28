dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax verdaut Erholungsgewinne

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GERINGE VERLUSTE NACH ERHOLUNG AN VORTAGEN - Nach dem guten Wochenauftakt und Gewinnen am Vortag dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte zunächst etwas zurückhaltender agieren. Der Broker IG Markets taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels mit minus 0,18 Prozent auf 25.544 Punkte. Im Fokus steht am Abend die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Den Tag dürften zudem viele Quartalszahlen von Unternehmen prägen, darunter aus dem Dax von BASF , Deutsche Bank , Mercedes-Benz und Symrise , am Abend nach US-Börsenschluss außerdem von Alphabet und Microsoft . Im Techsektor kommt Unterstützung aus Südkorea, wo der Chipkonzern SK Hynix mit rasantem Wachstum die Erwartungen übertroffen hatte und den Kospi-Index nach oben trieb. Ungeachtet des erwarteten moderaten Abschlags für den Dax bleibt das Vorwochenhoch und damit auch das Oktoberhoch bei 25.706 Punkten für den deutschen Leitindex greifbar. Zuvor geht es darum, die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend bei aktuell 25.592 zu überwinden.

USA: - NASDAQ WEITER ERHOLT; DOW UNVERÄNDERT - Die New Yorker Nasdaq hat am Dienstag an ihre Erholung vom Wochenstart angeknüpft. Die Vorfreude auf einen erwarteten Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic hielt vor den weiteren Quartalsberichten, die in der kommenden Tagen von Tech-Schwergewichten erwartet werden, noch etwas an. Am Tag vor dem US-Zinsentscheid war es auch gut für die Stimmung, dass die Ölpreise wegen erhoffter Diplomatie im Iran-Krieg etwas nachgaben. Der Nasdaq-100-Index verabschiedete sich 1,29 Prozent höher bei 29.651,44 Punkten aus dem Handel. Laut einem Händler gewinnt die "KI-Dynamik" derzeit mit einer anziehenden Risikobereitschaft wieder an Fahrt. Die Überzeugung für diese Bewegung bleibe vor den Zahlen von Alphabet und Microsoft , die am Mittwoch nach Börsenschluss anstehen, aber noch verhalten. Der marktbreite S&P 500 folgte der Nasdaq-Börse um 0,60 Prozent nach oben auf 7.722,60 Zähler. Bei Standardwerten blieben die Anleger aber vor dem Zinsentscheid zögerlicher. Der Dow Jones Industrial stieg nur um 0,03 Prozent auf 52.377,57 Punkte. Er wurde vor allem von einem Kursrutsch bei Boeing gebremst.

ASIEN: - GEWINNE - Eine fortgesetzte Erholung von Techwerten hat die Börsen Asiens am Mittwoch überwiegend angetrieben. Der Kospi in Südkorea schnellte um 6,6 Prozent nah oben; Rückenwind lieferten hier starke Quartalszahlen des Chipkonzerns SK Hynix, dessen Aktienkurs deutlich stieg. Der japanische Nikkei 225 stieg im späten Handel um 1,3 Prozent. In China gewann der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten zuletzt rund ein halbes Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte moderat nach oben.

DAX              		25.590,77		0,71%
XDAX            		25.613,39		0,91%
EuroSTOXX 50		  6.164,69		0,79%
Stoxx50        		  5.371,41		0,32%
				
DJIA             		52.377,57		0,03%
S&P 500        		  7.722,60		0,60%
NASDAQ 100  		29.651,44		1,29%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future                    121,80            -0,20%

DEVISEN:

Euro/USD                      1,1118            -0,06%
USD/Yen                       157,78            -0,10%
Euro/Yen                       175,45             -0,15%

BITCOIN:

Bitcoin                        80.793            -0,02
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                          115,84            +1,96 USD
WTI                            101,54            +1,65 USD

/mis

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)
D
Dow Jones
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
Microsoft
Alphabet A
Mercedes-Benz
Deutsche Bank
BASF
Boeing
Symrise

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Dow dürfte sich nach schwacher Vorwoche stabilisieren26. Okt. · dpa-AFX
Dow dürfte sich nach schwacher Vorwoche stabilisieren
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutet25. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen