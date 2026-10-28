Dutzende Tote bei schwerem Zugunglück in Spanien

Madrid, 28. ⁠Okt (Reuters) - Bei einem der schwersten Zugunglücke der vergangenen Jahre in Spanien sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Zwei Hochgeschwindigkeitszüge stießen am Mittwochvormittag auf der vielbefahrenen Strecke zwischen Madrid und Andalusien ‌zusammen. Die Regionalregierung von Kastilien-La Mancha meldete mindestens 30 Tote. Andere Berichte nannten abweichende Zahlen, was die unübersichtliche Lage ⁠am ⁠Unfallort widerspiegelte. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz, um in den Trümmern nach Überlebenden zu suchen.

Das Unglück ereignete sich kurz nach 09.00 Uhr in der Nähe der Ortschaft Urda in der Provinz Toledo. Aus noch ungeklärter Ursache ‌kollidierten ein AVE-Zug des staatlichen Betreibers ‌Renfe und ein Zug des Konkurrenten Iryo. Dabei entgleisten zwei Waggons und stürzten eine Böschung hinab, wie die Zeitung "El Pais" berichtete. ⁠Aufnahmen regionaler Fernsehsender zeigten ein Bild der Zerstörung mit verbogenem ‌Metall und Trümmerteilen unterhalb der ⁠Gleise. Der Schienennetzbetreiber Adif sperrte die wichtige Hochgeschwindigkeitsstrecke. In der nahegelegenen Stadt Urda wurden Notunterkünfte für Passagiere und Verletzte vorbereitet.

Der Zusammenstoß weckt Erinnerungen an ein tragisches ‌Unglück vor nur neun ⁠Monaten. Im Januar waren bei ⁠einem Unfall zwischen Zügen derselben Betreiber auf derselben Strecke 46 Menschen ums Leben gekommen. Das damalige Unglück hatte in Spanien eine Debatte über die Sicherheit und die Investitionen in die Instandhaltung des Schienennetzes ausgelöst.

(Bericht von David Latona, Emma Pinedo, Mireia Merino, Corina Pons, Victoria Waldersee, Benjamin Mejias und Joan Faus; bearbeitet von Anneli Palmen, redigiert ⁠von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)