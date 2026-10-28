Elterngeld - Mehr Geld für kürzere Auszeiten - Sparziele offen

Berlin, 28. ⁠Okt (Reuters) - Bundesfamilienministerin Karin Prien will das Elterngeld umbauen, rückt aber von der ursprünglich geplanten Verkürzung der Bezugsdauer von 14 auf zwölf Monate ab. Stattdessen soll es für kürzere Elternpausen mehr Geld geben. Wer dagegen länger beruflich aussetzt, bekommt vom Staat einen geringeren Teil ‌des ausfallenden Einkommens ersetzt. Ein entsprechender Reformplan der CDU-Ministerin ging nach Angaben ihres Ministeriums am Mittwoch in die regierungsinterne Abstimmung. Ob mit der nun geplanten Reform ⁠die Sparvorgaben für ⁠2027 erfüllt werden, ließ das Ministerium auf Anfrage zunächst offen.

Kern der Neuregelung ist nach Ministeriumsangaben ein sogenanntes 4-6-4-Modell, bei dem von den weiterhin 14 Monaten Basiselterngeld für jeden Elternteil vier Monate fest reserviert sind. In diesen Monaten sollen Mütter und Väter statt bisher in der Regel 65 Prozent künftig 80 Prozent ihres ausfallenden ‌Nettoeinkommens ersetzt bekommen. Die sechs weiteren Monate können frei ‌aufgeteilt werden. Für diese Monate sinkt der Lohnersatz allerdings auf 50 Prozent. Zudem sollen der Mindest- und Höchstbetrag erstmals seit Einführung des Elterngeldes 2007 steigen - auf 330 beziehungsweise 1900 ⁠Euro.

Prien zufolge will die Regierung vor allem Väter ermutigen, Elternzeit zu nehmen. "Wir wollten auch ‌einen Anreiz geben dafür, dass mehr Väter ⁠bereit sind, sich einzubringen", sagte die Ministerin der ARD.

IMMER WENIGER ELTERNGELDBEZIEHER - KEIN INFLATIONSAUSGLEICH

Hintergrund der Reform sind auch Sparvorgaben für den Bundeshaushalt. Nach dem Eckwertebeschluss der Bundesregierung vom April sollen beim Elterngeld 2027 insgesamt 350 Millionen Euro eingespart ‌werden, bis 2030 zusammen gut 1,4 Milliarden ⁠Euro. Wie sich die jetzt vorgesehenen ⁠höheren Leistungen für kürzere Elternpausen und die niedrigeren Ersatzraten für längere Bezugszeiten auf die Gesamtausgaben auswirken, beantwortete das Familienministerium auf Anfrage nicht.

Die Zahl der Elterngeldbeziehenden geht seit Jahren zurück, auf rund 1,61 Millionen im Jahr 2025. Das waren laut Statistikamt 62.000 oder 3,7 Prozent weniger als 2024.

Die nun geplante Erhöhung der Höchstbeträge bleibt nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) weit hinter einem Inflationsausgleich zurück. Das IW errechnete im Juli, dass der Höchstbetrag bei einem vollständigen Inflationsausgleich 2591 ⁠statt 1900 Euro betragen müsste.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)