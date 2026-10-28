Elterngeld soll in Deutschland steigen
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Erstmals seit der Einführung im Jahr 2007 soll das Elterngeld erhöht werden. Der Mindestsatz soll nach Plänen des Bundesfamilienministeriums von 300 auf 330 Euro steigen, der Höchstsatz von 1.800 auf 1.900 Euro, wie das Ministerium in Berlin bekanntgab. Ein entsprechender Gesetzentwurf ging demnach in die regierungsinterne Abstimmung./jr/DP/jha
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