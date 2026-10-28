EQS-Adhoc: EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Erwerb der TARROS-Gruppe

EQS-Ad-hoc: EUROKAI GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen

EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Erwerb der TARROS-Gruppe



28.10.2026 / 11:03 CET/CEST

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Ad hoc-Mitteilung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA

nach Art. 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

ISIN: DE0005706501 und DE0005706535

EUROKAI GmbH & Co.

KGaA

Erwerb der TARROS-Gruppe

EUROKAI GmbH & Co. KGaA („EUROKAI“) gibt bekannt, dass die Contship Italia S.p.A. („Contship“), an welcher EUROKAI mit rund 66,6% und die EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG, an der EUROKAI eine 50% Beteiligung hält, mit rund 33,3% beteiligt ist, einen Kaufvertrag über den Erwerb der „TARROS-Gruppe“, bestehend aus (i) Tarros S.p.A., (ii) Terminal del Golfo S.p.A., (iii) Car Box S.r.l., (iv) Compagnia Marittima Servizi S.r.l. und (v) Med Logistics Malta Ltd., durch ihre 100%ige Tochtergesellschaft, die Sogemar S.p.A. („Sogemar“) abgeschlossen hat. Der Kaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich und wird zum Teil mit Eigenkapital und zum Teil mit Fremdkapital finanziert. Sobald die Transaktion vollzogen ist, wird sie der Contship strategisch eine weitergehende Integration intermodaler Verkehre, unter anderem durch direkte Frachtnachfrage und Kundenbeziehungen, ermöglichen. Durch die Integration der TARROS-Gruppe und die dadurch entstehende Verbindung von See-, Schienen- und Straßentransport kann eine kombinierte Plattform für den Europa-Mittelmeer-Nordafrika-Korridor geschaffen werden.

Die Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt der Genehmigungen der zuständigen Behörden. Der Vollzug wird voraussichtlich im vierten Quartal des Jahres 2026 erfolgen.

Hamburg, den 28.10.2026

Die persönlich haftende Gesellschafterin

Kurt F.W.A. Eckelmann GmbH

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch Unternehmen: EUROKAI GmbH & Co. KGaA Kurt-Eckelmann-Straße 1 21129 Hamburg Deutschland Telefon: 040/7405-2054 Fax: 040/7405-2849 E-Mail: christiane.thaden@eurokai.de Internet: www.eurokai.de ISIN: DE0005706535, DE0005706501 WKN: 570653, 570650 Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200501M6ILPRWZW03 EQS News ID: 2423548

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