EQS-AFR: HELIOS SOLAR AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HELIOS SOLAR AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

HELIOS SOLAR AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



28.10.2026 / 19:28 CET/CEST

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Hiermit gibt die HELIOS SOLAR AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.11.2026

Ort:

https://heliossolarag.com/investor-relations#finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.11.2026

Ort:

https://heliossolarag.com/investor-relations#finanzberichte

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.11.2026

Ort:

https://heliossolarag.com/investor-relations#finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.11.2026

Ort:

https://heliossolarag.com/investor-relations#finanzberichte

28.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HELIOS SOLAR AG Marienplatz 2 80331 München Deutschland Internet: www.heliossolarag.com LEI Code: 894500Q0LUCCFE8R5J14

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