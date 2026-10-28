EQS-AFR: HELIOS SOLAR AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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Thema: Erneuerbare Energien
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HELIOS SOLAR AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
HELIOS SOLAR AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.10.2026 / 19:28 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die HELIOS SOLAR AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.11.2026

Ort:

https://heliossolarag.com/investor-relations#finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.11.2026

Ort:

https://heliossolarag.com/investor-relations#finanzberichte

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.11.2026

Ort:

https://heliossolarag.com/investor-relations#finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.11.2026

Ort:

https://heliossolarag.com/investor-relations#finanzberichte

28.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HELIOS SOLAR AG
Marienplatz 2
80331 München
Deutschland
Internet:www.heliossolarag.com
LEI Code:894500Q0LUCCFE8R5J14
Ende der MitteilungEQS News-Service

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