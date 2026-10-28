EQS-AFR: HELLA GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HELLA GmbH & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
HELLA GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

28.10.2026 / 17:48 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die HELLA GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026

Ort:

https://www.hella.com/de/Investor-Relations/Publikationen-266/?presstype=qr

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026

Ort:

https://www.hella.com/en/Investor-Relations/Publications-266/?presstype=qr

28.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Str. 75
59552 Lippstadt
Deutschland
Internet:www.hella.de/ir
LEI Code:529900PLX4ADJFWIY024
Ende der MitteilungEQS News-Service

2424106 28.10.2026 CET/CEST

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