EQS-AFR: Villeroy & Boch AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Villeroy & Boch AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



28.10.2026 / 15:10 CET/CEST

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Hiermit gibt die Villeroy & Boch Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2027

Ort:

https://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/publikationen/geschaeftsberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2027

Ort:

https://www.villeroyboch-group.com/en/investor-relations/publications/annual-reports.html

28.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft Saaruferstraße 1-3 66693 Mettlach Deutschland Internet: www.villeroy-boch.de LEI Code: 529900NK4WP5QSWI8X50

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