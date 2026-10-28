EQS-CMS: tk accelis Group AG & Co. KGaA: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: tk accelis Group AG & Co. KGaA / Herkunftsstaat

tk accelis Group AG & Co. KGaA: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



28.10.2026 / 11:12 CET/CEST

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Die tk accelis Group AG & Co. KGaA gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.

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