EQS-News: DigiKey präsentiert auf der electronica München 2026 sein Wachstum in Europa, seine Innovationen und das Erlebnis „Destination DigiKey"

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DigiKey präsentiert auf der electronica München 2026 sein Wachstum in Europa, seine Innovationen und das Erlebnis „Destination DigiKey"



28.10.2026 / 17:25 CET/CEST

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Der weltweit tätige Distributor hebt das Wachstum im Bereich moderner Halbleiter, die Innovationen führender Anbieter, seine Kompetenz im Kundensupport sowie ein beeindruckendes Messeerlebnis hervor

MÜNCHEN, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- DigiKey, der weltweit führende Distributor für elektronische Bauteile und Automatisierungsprodukte, lädt die Besucher ein, vom 10. bis 13. November 2026 den Stand C5.401 auf der electronica München zu besuchen. Auf der diesjährigen Veranstaltung wird DigiKey neue Produkte führender Anbieter präsentieren, sein anhaltendes Wachstum in ganz Europa hervorheben, technische Tools und digitale Ressourcen vorstellen und ein beeindruckendes Messeerlebnis bieten, das Ingenieure, Entwickler und Einkäufer mit den neuesten Technologien der Elektronikbranche in Kontakt bringen soll.

Das Stand-Erlebnis â€žDestination DigiKeyâ€œ auf der electronica MÃ¼nchen 2026 bietet interaktive Erlebnisse, Live-Aufzeichnungen, Experten fÃ¼r den Kundensupport sowie exklusive Werbegeschenke fÃ¼r die Besucher.

Als eine der am schnellsten wachsenden Regionen von DigiKey verzeichnet Europa weiterhin eine starke Nachfrage nach modernen Halbleiterlösungen, marktübergreifenden Halbleitertechnologien und Designinnovationen auf Komponentenebene. Das Unternehmen verzeichnete in allen wichtigen Kundensegmenten ein deutliches Wachstum. Dabei sorgt seine E-Commerce-Plattform für eine zunehmende Kundenbindung und ermöglicht einen schnelleren Zugriff auf die Produkte, technischen Ressourcen und Entwicklungstools, die Kunden benötigen, um innovativ zu sein.

DigiKey – electronica München 2026: Details zum Messestand Das diesjährige Standmotto „Destination DigiKey" nimmt die Besucher mit auf eine interaktive Reise, die von der erstklassigen Vertriebs- und Logistikkompetenz des Unternehmens inspiriert ist. Besucher können gemeinsam mit Cora the Component, der begeisterten Führerin von DigiKey, einem Rundgang durch den Stand C5.401 folgen und dabei Technologien, Anbieterlösungen und interaktive Erlebnisse im gesamten Ausstellungsbereich entdecken. Zu den einzigartigen Attraktionen am Stand gehören immersive Begehungstunnel, eine eigene Station für Social-Media-Fotos sowie Gelegenheiten, direkt mit DigiKey-Experten ins Gespräch zu kommen.

„Die Electronica ist nach wie vor eine der wichtigsten Veranstaltungen für die globale Elektronikbranche und bietet eine wertvolle Gelegenheit, direkt mit Kunden und Lieferanten aus ganz Europa und darüber hinaus in Kontakt zu treten", sagte Dave Doherty, CEO von DigiKey. „Und Europa ist nach wie vor ein strategischer Wachstumsmarkt für DigiKey, insbesondere für Komponenten auf Leiterplattenebene, Lösungen für die industrielle Automatisierung und Inhalte zur Unterstützung des Elektronikdesigns der nächsten Generation. Wir freuen uns sehr darauf, das „Destination DigiKey"-Erlebnis auf der electronica zu präsentieren und die Produkte, das Fachwissen sowie die digitalen Möglichkeiten vorzustellen, die Ingenieuren und Innovatoren dabei helfen, ihre Ideen vom Konzept in die Realität umzusetzen."

Am DigiKey-Stand finden außerdem Live-Videoaufzeichnungen mit führenden Anbietern, Produktvorführungen und technische Diskussionen statt, bei denen neue Technologien und Produktneuheiten im Mittelpunkt stehen. Ein eigens eingerichteter Bereich für Kundensupport und Service bietet den Teilnehmern direkten Zugang zu DigiKey-Experten, die ihnen bei der Produktauswahl, bei technischen Fragen und bei der Beschaffung behilflich sind.

Direkt neben dem Stand von DigiKey können die Besucher den „edge lab LIVE!"-Bereich besuchen, der von der Messe München und ThroughPut Marketing betreut wird. Dort werden Partner von DigiKey im Rahmen der „DigiKey Row" Bildungsangebote und praktische Technologiedemonstrationen präsentieren. Darüber hinaus veranstaltet DigiKey einen „edge lab LIVE!"-Workshop mit dem Influencer aus dem Bereich Ingenieurwesen, Shawn Hymel, zum Thema „Reinforcement Learning" in der Robotik.

Die ganze Woche über erhalten Standbesucher im Rahmen einer Geschenkaktion Artikel von DigiKey - inspiriert vom Produktvertriebszentrum (PDC), das die Kunden von DigiKey weltweit unterstützt. Zu den Werbegeschenken gehören Kleidungsstücke und Sammlerstücke. Die Besucher sind außerdem herzlich eingeladen, im DigiKey Café in Halle B4 vorbeizuschauen, um eine Pause einzulegen und neue Energie zu tanken.

DigiKey fühlt sich zudem geehrt, am Mittwochabend, dem 11. November, von 16:00 bis 18:00 Uhr an seinem Stand C5.401 den WE-United-Empfang auszurichten. Die Teilnehmer können sich mit Kollegen, Partnern und Branchenführern austauschen und einen Abend voller Networking und Gespräche mit der WE-United-Community genießen.

Weitere Informationen über die Produkte, Tools und Ressourcen von DigiKey in Europa finden Sie auf der DigiKey-Website.

Über DigiKey DigiKey, mit Hauptsitz in Thief River Falls, Minnesota, USA, ist der weltweit führende Distributor für elektronische Komponenten und Automatisierungsprodukte. DigiKey bietet mit mehr als 17,7 Millionen Komponenten von 3000 zuverlässigen Anbietern die größte und umfangreichste Auswahl an weltweit sofort lieferbaren Produkten. Jedes Jahr vertrauen mehr als eine Million Kunden, darunter Ingenieure, Entwickler, Hersteller, Beschaffungsexperten, Maker und Studenten, auf DigiKey, wenn es um innovative digitale Lösungen, Entwicklungstools und reibungslose Einkaufserlebnisse geht, die jede Phase ihrer Projekte vereinfachen. Erfahren Siemehr über DigiKeys elektronische Komponenten, Automatisierungslösungen und Entwicklungsressourcen unter digikey.deund auf Facebook, X, YouTube, Instagram und LinkedIn.

Redaktioneller Ansprechpartner Laura Stengrim

DigiKey

(218) 681-8000 ext. 14489

laura.stengrim@digikey.com

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