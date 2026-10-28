EQS-News: EPH Group AG: Zeichnungsfrist für neue 10-Prozent-Anleihe startet – Mittel für die Weiterentwicklung der Hotelprojekte

EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme

EPH Group AG: Zeichnungsfrist für neue 10-Prozent-Anleihe startet – Mittel für die Weiterentwicklung der Hotelprojekte



28.10.2026 / 08:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wien, 28. Oktober 2026 – Heute startet die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2026/2033 (ISIN: AT0000A3XVE4) der EPH Group AG. Mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Millionen Euro will der auf Premium- und Luxushotels spezialisierte Wiener Projektentwickler den Aufbau seines Portfolios an hochwertigen Hotel- und Resortimmobilien in attraktiven europäischen Tourismusdestinationen weiter vorantreiben.

Die Mittel aus der Anleiheemission sollen insbesondere in die Weiterentwicklung bestehender Hotelprojekte fließen. Ein konkretes Beispiel ist das geplante exklusive Boutiquehotel am Tegernsee in Oberbayern, für das, wie gestern bekannt gegeben, nun eine Baugenehmigung vorliegt. Damit ist eine wesentliche Voraussetzung für den finalen Erwerb und die anschließende Realisierung des Projekts erfüllt.

Daneben entwickelt die EPH Group AG weitere hochwertige Hotel- und Resortprojekte in Österreich und Deutschland, darunter ein exklusives Wein-, Gourmet- und Wellnessresort im Burgenland sowie mehrere Hotelprojekte in den österreichischen Alpen.

Die neue besicherte Unternehmensanleihe bietet Anlegern einen festen Zinssatz von 10 Prozent jährlich bei monatlicher Zinszahlung und einer Laufzeit von sieben Jahren. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro. Die Besicherung ist durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der EPH Group AG vorgesehen.

Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist läuft ab heute, dem 28. Oktober 2026, bis zum 25. November 2026, 12:00 Uhr. Valutatag ist der 1. Dezember 2026. Gleichzeitig ist die Einbeziehung der Anleihe in den Vienna MTF der Wiener Börse im Segment corporates prime geplant.

Disclaimer / Rechtlicher Hinweis:

Diese Information ist Werbung und stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des auf der Website der Emittentin (www.eph-group.com) veröffentlichten, von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CSSF) am 23.10.2026 gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Finanzmarktaufsicht (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts. Der Prospekt enthält die endgültigen Bedingungen und kann über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden: https://eph-group.com/assets/wertpapierprospekt-anleihe-2026-2033.pdf. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anlegern wird dringend empfohlen den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

28.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: EPH Group AG Gumpendorfer Straße 26 1060 Wien Österreich E-Mail: info@eph-group.com Internet: www.eph-group.com ISIN: AT0000A34DM3, DE000A3L7AM8, DE000A3LJCB4, WKN: A3EGG4, A3L7AM, A3LJCB, Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Stuttgart LEI Code: 894500SN5GTABFSFWS54 EQS News ID: 2423460

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2423460 28.10.2026 CET/CEST