EQS-News: Erneut EcoVadis-Goldmedaille: PFISTERER Kontaktsysteme GmbH verbessert sein Nachhaltigkeitsrating und gehört zu Top-3-Prozent seiner Branche

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Erneut EcoVadis-Goldmedaille: PFISTERER Kontaktsysteme GmbH verbessert sein Nachhaltigkeitsrating und gehört zu Top-3-Prozent seiner Branche



28.10.2026 / 09:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

28. Oktober 2026

Erneut EcoVadis-Goldmedaille: PFISTERER Kontaktsysteme GmbH verbessert sein Nachhaltigkeitsrating und gehört zu Top-3-Prozent seiner Branche

Winterbach, Deutschland. PFISTERER Kontaktsysteme GmbH ist von EcoVadis, einem der weltweit größten und etabliertesten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings, wiederholt mit der Goldmedaille ausgezeichnet worden. Der industrielle Kern des PFISTERER-Konzerns steigerte sein Gesamtergebnis von 81 auf 85 von 100 möglichen Punkten und gehört damit zu den besten drei Prozent seiner Vergleichsgruppe.

EcoVadis wurde 2007 gegründet und bewertet aktuell über 175.000 Unternehmen weltweit anhand von 21 Kriterien in den Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. PFISTERER konnte sich in allen Kategorien verbessern. Zusätzlich erreichte PFISTERER Kontaktsysteme GmbH in der separaten Bewertung des CO₂-Managements das Carbon Management Level „Advanced“. Für Kunden, Netzbetreiber, Lieferanten und den Kapitalmarkt macht das unabhängige Rating die Nachhaltigkeitsleistung transparent und vergleichbar.

„Die EcoVadis-Goldmedaille unterstreicht, dass Nachhaltigkeit bei PFISTERER ein zentraler Wert ist und wir weiter an der Umsetzung unserer ambitionierten Ziele arbeiten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen Nachhaltigkeit an allen Standorten mit großem Engagement, Fachwissen und eigenen Ideen in den Arbeitsalltag. Dafür danke ich allen ausdrücklich. Das Ergebnis zeigt unseren Kunden und Investoren: Nachhaltiges Handeln und profitables Wachstum gehören bei PFISTERER zusammen. Unser Anspruch ist es, uns auch auf diesem hohen Niveau weiter zu verbessern“, sagt Johannes Linden, Mitglied und Sprecher des Vorstands der PFISTERER Holding SE.

Gezielte Fortschritte in Beschaffung, Risikomanagement und Klimaschutz



PFISTERER arbeitet kontinuierlich daran, seine Nachhaltigkeitsleistung weiter zu verbessern. Zuletzt ist das Unternehmen dem UN Global Compact beigetreten und engagiert sich unter anderem in ZVEI, KEFF+ und Europacable für nachhaltige Lösungen entlang der Wertschöpfungskette. Mit einer neuen Sustainable Procurement Policy, einem aktualisierten Code of Conduct und begleitenden Schulungen hat das Unternehmen Nachhaltigkeits-, Compliance- und Ethikstandards noch fester in Organisation und Lieferkette verankert. Ein weiterentwickeltes ESG- und IT-Risikomanagement erkenntNachhaltigkeits- und Cyberrisiken früher. Zur Dekarbonisierung tragen eine zusätzliche Photovoltaikanlage in Winterbach und Wärmepumpen für die neue Hochspannungshalle bei. 2027 folgen der Ausbau der E-Fahrzeugflotte und die Umstellung der Produktionsstätte in Gussenstadt von Erdgas auf lokale Bio-Fernwärme.

Über PFISTERER

Die PFISTERER Holding SE ist ein weltweit tätiges, börsennotiertes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Seit 1921 entwickelt das Unternehmen Lösungen für sichere und zuverlässige Verbindungen für Energieinfrastrukturen.

PFISTERER entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen zum Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter an systemkritischen Schnittstellen in Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzen – überall dort, wo maximale Betriebssicherheit gefordert ist. Die Produkte kommen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zum Einsatz: von der Energieerzeugung über die Übertragung bis zur Verteilung.

Mit 19 Standorten in 15 Ländern und Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit steht PFISTERER für technisch anspruchsvolle Lösungen und langjährige Engineering-Kompetenz mit dem Ziel, eine sichere und nachhaltige Energieversorgung zu ermöglichen.

Weitere Informationen unter www.pfisterer.com.





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