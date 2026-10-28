EQS-News: Guosen Securities sieht Reformen, Innovationen und globale Integration als Triebkräfte für Chinas Kapitalmärkte

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Guosen Securities sieht Reformen, Innovationen und globale Integration als Triebkräfte für Chinas Kapitalmärkte



28.10.2026 / 13:35 CET/CEST

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Stärkerer Anlegerschutz, mehr langfristige Investitionen institutioneller Anleger sowie eine stärkere Finanzierung von Technologieunternehmen sollen die Widerstandsfähigkeit des Marktes und nachhaltiges Wachstum fördern

SHENZHEN, China, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Guosen Securities Co., Ltd., eines der führenden Wertpapierhäuser und Investmentbanken Chinas, erwartet, dass anhaltende Regulierungsreformen, technologische Innovationen, eine wachsende Beteiligung langfristiger institutioneller Anleger und ein besserer Zugang zu internationalen Märkten die chinesischen Kapitalmärkte umgestalten werden. Diese Entwicklungen dürften den Übergang von einem Fokus auf Marktexpansion und Finanzierungsvolumen hin zu einer stärkeren Betonung von Markteffizienz, Investitionsrendite sowie langfristiger Nachhaltigkeit beschleunigen.

Guosen Securities ist der Ansicht, dass die Effektivität der Kapitalmärkte nicht nur an der Marktentwicklung und der Finanzierungstätigkeit gemessen werden sollte, sondern auch an ihrer Fähigkeit, Investitionen in Richtung Innovation zu lenken und dauerhaftes Anlegervertrauen aufzubauen. Mit Beginn des 15. Fünfjahresplans (2026–2030) in China sollen diese Veränderungen die Widerstandsfähigkeit des Marktes stärken, die Kapitalallokation verbessern sowie die breitere wirtschaftliche Entwicklung des Landes unterstützen.

Stärkung der Marktdisziplin und des Anlegervertrauens

Nach Ansicht von Guosen Securities muss eine strengere Regulierung nicht zwangsläufig auf Kosten der Marktdynamik gehen. Eine effektive Durchsetzung der Marktbestimmungen kann das Vertrauen der Anleger stärken, indem sie die Integrität des Marktes verbessert und eine effizientere Kapitalallokation fördert.

Ein härteres Vorgehen gegen Bilanzfälschung, Insiderhandel und Marktmanipulation sowie effektivere Verfahren zur Beendigung der Börsennotierung von Unternehmen, welche die Börsenzulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllen, können dazu beitragen, Investitionen in gut geführte Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsabläufen und klaren strategischen Prioritäten zu lenken.

Gleichzeitig spiegeln erhöhte Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe börsennotierter Unternehmen einen wachsenden Fokus auf die Rendite für die Aktionäre wider. Dieser Wandel signalisiert eine Abkehr von einem Kapitalmarkt, der sich primär auf die Kapitalbeschaffung konzentriert, hin zu einem ausgewogeneren Umfeld, das sowohl Emittenten als auch Investoren dient und eine stabilere sowie nachhaltigere Investitionsbasis unterstützt.

Unterstützung technologischer Innovation und industrieller Transformation

Im Zuge des Übergangs Chinas hin zu neuen Quellen des Wirtschaftswachstums spielen die Kapitalmärkte eine zunehmend wichtige Rolle bei der Finanzierung technologischer Innovationen.

Technologieunternehmen sehen sich oft mit erheblichen Forschungs- und Entwicklungskosten sowie langen Entwicklungszyklen konfrontiert, was es schwierig macht, ihr langfristiges Potenzial allein anhand der kurzfristigen Rentabilität einzuschätzen. Reformen des Science and Technology Innovation Board (STAR Market) und von ChiNext sowie Verbesserungen des Rahmens für Fusionen, Übernahmen und Unternehmensumstrukturierungen stärken die Fähigkeit des Marktes, die mit innovationsgetriebenen Unternehmen verbundenen Risiken zu bewerten und zu steuern.

Technologieaktien machen mittlerweile mehr als 30 % der gesamten Marktkapitalisierung des A-Aktienmarktes aus. Dies stellt nicht nur eine Verschiebung der Marktzusammensetzung dar, sondern spiegelt auch die zunehmende Kapitalallokation hin zu Branchen wider, die Chinas industrielle Modernisierung vorantreiben.

Durch Finanzierung, Preisfindung und Risikoteilung helfen die Kapitalmärkte Investoren dabei, aufstrebende Branchen zu identifizieren sowie die Entwicklung neuer, qualitativ hochwertiger Produktivkräfte zu fördern.

Ausweitung langfristiger institutioneller Investitionen

Guosen Securities geht davon aus, dass die zunehmende Beteiligung langfristiger institutioneller Anleger die Marktstabilität zusätzlich stützen wird.

Institutionelle Anleger, darunter Sozialversicherungsfonds, Versicherungsgesellschaften sowie Rentenfonds, haben typischerweise einen längeren Anlagehorizont und legen größeren Wert auf Corporate Governance, Cashflow-Generierung sowie nachhaltige Wettbewerbsvorteile.

Mit ihrer zunehmenden Beteiligung können diese Investoren dazu beitragen, kurzfristige Spekulationsaktivitäten einzudämmen sowie eine stärkere Konzentration auf die Fundamentaldaten der Unternehmen und die langfristige Wertschöpfung zu fördern. Dies wiederum kann die Fähigkeit der Kapitalmärkte stärken, nachhaltige Finanzierungen für das Unternehmenswachstum bereitzustellen.

Erweiterung des internationalen Zugangs und grenzüberschreitender Investitionen

Guosen Securities betont, dass ein besserer Zugang zu internationalen Märkten mehr beinhaltet als die Anwerbung ausländischen Kapitals. Er erfordert zudem eine engere Abstimmung von Marktpraktiken, regulatorischen Rahmenbedingungen und Investitionsmöglichkeiten über Grenzen hinweg.

Chinas umfangreiche industrielle Basis, der große Binnenmarkt sowie die wachsenden Möglichkeiten für technologische Innovationen tragen weiterhin zur Attraktivität chinesischer Vermögenswerte als Anlageobjekte bei.

Bis Ende Juli 2026 hatte sich die Zahl der im Rahmen des chinesischen Programms für Qualified Foreign Investor (QFI) zugelassenen Investoren auf fast 1000 erhöht, wobei im Laufe des Jahres fast 70 neue Investoren hinzugekommen waren. Ende 2025 hielten ausländische Investoren chinesische Onshore-Aktien und -Anleihen im Wert von mehr als einer Billion US-Dollar.

Chinas langfristige Wachstumsaussichten, die fortschreitende industrielle Modernisierung sowie die Kontinuität der Politik dürften das Interesse internationaler Investoren unterstützen und weitere Möglichkeiten für grenzüberschreitende Investitionen schaffen.

Aufbau eines widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Kapitalmarktes

Guosen Securities geht davon aus, dass sich Regulierungsreformen, technologische Innovationen und eine stärkere internationale Integration im Zuge der weiteren Entwicklung der chinesischen Kapitalmärkte gegenseitig verstärken werden. Zusammen können diese Kräfte die Kapitalallokation verbessern, die Finanzierung innovativer Unternehmen ausweiten, nachhaltigere Investitionsrenditen unterstützen und den Beitrag der Märkte zum langfristigen Wirtschaftswachstum Chinas stärken.

Cision

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