EQS-News: Piramal Pharma Limited gibt Ergebnisse für das 2. Quartal und das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 bekannt

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Piramal Pharma Limited gibt Ergebnisse für das 2. Quartal und das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 bekannt



28.10.2026 / 03:20 CET/CEST

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MUMBAI, Indien, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharma-, Gesundheits- und Wellnessunternehmen, gab heute seine Einzel- und Konzernergebnisse für das zweite Quartal (Q2) und das erste Halbjahr (H1) bekannt, die am 30. September 2026 endeten.

Wichtige Finanzergebnisse im Konzernabschluss (in ₹ Crore oder wie angegeben) Posten Q2FY27 Q2FY26 Wachstum im Jahresvergleich H1FY27 H1FY26 Wachstum im Jahresvergleich Umsatzerlös aus laufender Geschäftstätigkeit 2,617 2,044 28 % 4,887 3,977 23 % CDMO 1,424 1,044 36 % 2,611 2,041 28 % CHG 849 644 32 % 1,592 1,281 24 % PCH 359 319 13 % 706 621 14 % EBITDA 385 224 72 %. 669 389 72 %. EBITDA-Marge 14,7 %. 11,0 %.

13,7 % 9,8 %

PAT 5 (99) 105 % (64) (181) 64 %

Wichtigste Eckpunkte

Breites Umsatzwachstum: Der Umsatz stieg im 2. Quartal des Geschäftsjahres 27 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 28 % und im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 27 um 23 %, was auf die starke Entwicklung in allen drei Geschäftsbereichen zurückzuführen ist.

Der Umsatz stieg im 2. Quartal des Geschäftsjahres 27 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 28 % und im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 27 um 23 %, was auf die starke Entwicklung in allen drei Geschäftsbereichen zurückzuführen ist. Deutliche Verbesserung der Rentabilität: Das EBITDA stieg im 2. Quartal des Geschäftsjahres 27 und im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 27 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 72 %, wobei sich die EBITDA-Marge in beiden Zeiträumen um über 350 Basispunkte verbesserte. Dies wurde durch eine höhere Kapazitätsauslastung, operative Hebelwirkung, disziplinierte Umsetzung und nachhaltige Kostenoptimierungsinitiativen ermöglicht.

Das EBITDA stieg im 2. Quartal des Geschäftsjahres 27 und im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 27 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 72 %, wobei sich die EBITDA-Marge in beiden Zeiträumen um über 350 Basispunkte verbesserte. Dies wurde durch eine höhere Kapazitätsauslastung, operative Hebelwirkung, disziplinierte Umsetzung und nachhaltige Kostenoptimierungsinitiativen ermöglicht. Robuste Angebotsanfrageaktivität und hoher Auftragseingang: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 wurden 22 neue Kunden gewonnen und 110 Kundenaudits erfolgreich durchgeführt.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 wurden 22 neue Kunden gewonnen und 110 Kundenaudits erfolgreich durchgeführt. Erstklassige Qualität und Konformität: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2927 wurden 12 behördliche Inspektionen und 110 Kundenaudits erfolgreich abgeschlossen, wobei die bisherige Erfolgsbilanz des Unternehmens, bei Inspektionen der US-amerikanischen FDA stets die Einstufung „Official Action Indicated" vermieden zu haben, aufrechterhalten wurde.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2927 wurden 12 behördliche Inspektionen und 110 Kundenaudits erfolgreich abgeschlossen, wobei die bisherige Erfolgsbilanz des Unternehmens, bei Inspektionen der US-amerikanischen FDA stets die Einstufung „Official Action Indicated" vermieden zu haben, aufrechterhalten wurde. Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2027: Aufgrund der starken Ergebnisse im ersten Halbjahr und der anhaltenden positiven Geschäftsentwicklung heben wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2027 an und erwarten nun ein Umsatzwachstum von 19 bis 20 Prozent, begleitet von einer deutlich höheren Rentabilität.

Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited sagte: „Wir haben ein starkes erstes Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 verzeichnet, mit einem Umsatzwachstum von 23 % und einer Steigerung der EBITDA-Marge um über 350 Basispunkte, getragen von einer soliden Nachfrage in allen unseren Geschäftsbereichen, einer disziplinierten Umsetzung und einer verbesserten operativen Hebelwirkung. Die Entwicklung wurde von unserem CDMO-Geschäft angeführt, das dank eines starken Auftragseingangs und einer soliden Umsetzung um 28 % wuchs. Unser CHG-Geschäft ergänzte diese Dynamik mit einem Wachstum von 24 %, gestützt durch den Absatz von Inhalationsanästhetika in Märkten außerhalb der USA sowie die Integration von Kenalog, während der Bereich Consumer Healthcare dank der starken Leistung der Power Brands und des E-Commerce weiterhin ein stetiges Wachstum von 14 % verzeichnete.

Da das zweite Halbjahr in der Regel stärker ausfällt als das erste, sind wir gut positioniert, um ein starkes Gesamtjahresergebnis zu erzielen, gestützt durch einen soliden Auftragsbestand, ein vielversprechendes Kundenengagement und anhaltende operative Disziplin."

Wichtige Eckpunkte der Geschäftstätigkeit

Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation (CDMO): Robustes Wachstum: Breites Wachstum in ganz Indien und an ausländischen Standorten, unterstützt durch eine gesunde kommerzielle Nachfrage, verbesserte Umsetzung und diszipliniertes Kostenmanagement. Indien und Nordamerika führten die Leistungsstatistik im gesamten Netzwerk an.

Breites Wachstum in ganz Indien und an ausländischen Standorten, unterstützt durch eine gesunde kommerzielle Nachfrage, verbesserte Umsetzung und diszipliniertes Kostenmanagement. Indien und Nordamerika führten die Leistungsstatistik im gesamten Netzwerk an. Gesteigerte Rentabilität: Eine bessere Kapazitätsauslastung und ein höherer operativer Leverage führten zu einer deutlichen Verbesserung der Rentabilität.

Eine bessere Kapazitätsauslastung und ein höherer operativer Leverage führten zu einer deutlichen Verbesserung der Rentabilität. Starke kommerzielle Dynamik: Starke RFP-Aktivitäten und ein hoher Auftragseingang führten im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 zu einem Zuwachs von 22 Neukunden. Die Anzahl der Moleküle in der Phase III erhöhte sich bis März 2026 von 25 auf 28.

Starke RFP-Aktivitäten und ein hoher Auftragseingang führten im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 zu einem Zuwachs von 22 Neukunden. Die Anzahl der Moleküle in der Phase III erhöhte sich bis März 2026 von 25 auf 28. Innovation und Umsatzwachstum durch Patenterlöse: Die innovationsbezogenen Umsätze stiegen um 24 %, während die Umsätze aus der kommerziellen Fertigung patentgeschützter Produkte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 um 39 % zunahmen.

Die innovationsbezogenen Umsätze stiegen um 24 %, während die Umsätze aus der kommerziellen Fertigung patentgeschützter Produkte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 um 39 % zunahmen. Differenzierte Fähigkeiten: Stärkung der Kompetenzen im Bereich Biologika durch den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Yapan Bio. Die Erweiterung in Lexington verläuft planmäßig und wird die sterile Abfüll- und Verpackungskapazität erweitern, wodurch das integrierte ADC-Angebot vervollständigt wird. Ein neues mikrobiologisches Labor wurde am Standort in Betrieb genommen.

Stärkung der Kompetenzen im Bereich Biologika durch den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Yapan Bio. Die Erweiterung in Lexington verläuft planmäßig und wird die sterile Abfüll- und Verpackungskapazität erweitern, wodurch das integrierte ADC-Angebot vervollständigt wird. Ein neues mikrobiologisches Labor wurde am Standort in Betrieb genommen. Der Geschäftsbereich ADC Services gewann weiter an Dynamik: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 27 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 51 %.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 27 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 51 %. Vertiefung der Kundenbindung: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 27 wurden 110 Kundenaudits erfolgreich durchgeführt, was das anhaltende Engagement der Kunden und ihr Vertrauen in die Qualitätssysteme des Unternehmens widerspiegelt. Komplexe Krankenhausgenerika (CHG): Führende Position im Bereich der Inhalationsanästhesie: Die Führungsposition auf dem US-amerikanischen Sevofluran-Markt wurde mit einem wertmäßigen Marktanteil von 48 % behauptet, während gleichzeitig die Marktpräsenz in Märkten außerhalb der USA ausgebaut wurde. (Quelle: (IQVIA)

Die Führungsposition auf dem US-amerikanischen Sevofluran-Markt wurde mit einem wertmäßigen Marktanteil von 48 % behauptet, während gleichzeitig die Marktpräsenz in Märkten außerhalb der USA ausgebaut wurde. (Quelle: (IQVIA) Kenalog®-Integration: Kenalog® trug im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 zum Umsatz von CHG bei und dürfte auch im Geschäftsjahr 2027 ein wichtiger Wachstumstreiber für das Unternehmen sein.

Kenalog® trug im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 zum Umsatz von CHG bei und dürfte auch im Geschäftsjahr 2027 ein wichtiger Wachstumstreiber für das Unternehmen sein. Intrathekale Therapie: Behielt die Position Nr. 1 auf dem US-amerikanischen Markt für intrathekales Baclofen bei. (Quelle: (IQVIA)

Behielt die Position Nr. 1 auf dem US-amerikanischen Markt für intrathekales Baclofen bei. (Quelle: (IQVIA) Injizierbare Schmerztherapie: Kontinuierliche Zusammenarbeit mit Lieferanten zur Sicherstellung der Produktverfügbarkeit.

Kontinuierliche Zusammenarbeit mit Lieferanten zur Sicherstellung der Produktverfügbarkeit. Aufbau eines differenzierten und spezialisierten Portfolios: Kontinuierliche Investitionen in 505(b)(2)-Produkte, komplexe und differenzierte Generika, Markenprodukte, Einlizenzierung und gemeinsame Entwicklung zur Stärkung des langfristigen Portfolios. Piramal Consumer Healthcare (PCH): Power Brands erzielen weiterhin überdurchschnittliche Ergebnisse: Power Brands wuchs im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 um 21 % gegenüber dem Vorjahr und trug 53 % zum Umsatz von PCH bei, was die Stärke des Kernportfolios widerspiegelt.

Power Brands wuchs im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 um 21 % gegenüber dem Vorjahr und trug 53 % zum Umsatz von PCH bei, was die Stärke des Kernportfolios widerspiegelt. Starke Dynamik im E-Commerce: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 wuchs das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr um 32 % und trug 28 % zum Umsatz von PCH bei.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 wuchs das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr um 32 % und trug 28 % zum Umsatz von PCH bei. Innovation und Premiumisierung: Weiterhin Konzentration auf weniger, dafür aber größere und vielversprechendere Markteinführungen, um die Qualität des Portfolios und die Margen zu verbessern. Mit der Einführung der Produktreihe „Vizible" unter der Marke Lacto Calamine soll die Präsenz im Premium-Hautpflegesegment gestärkt werden.

Weiterhin Konzentration auf weniger, dafür aber größere und vielversprechendere Markteinführungen, um die Qualität des Portfolios und die Margen zu verbessern. Mit der Einführung der Produktreihe „Vizible" unter der Marke Lacto Calamine soll die Präsenz im Premium-Hautpflegesegment gestärkt werden. Nachhaltige Markeninvestitionen: PCH investierte etwa 11 % seines Umsatzes in Medien- und Handelswerbung über digitale und traditionelle Kanäle, um das langfristige Markenwachstum zu fördern.

PCH investierte etwa 11 % seines Umsatzes in Medien- und Handelswerbung über digitale und traditionelle Kanäle, um das langfristige Markenwachstum zu fördern. Bayer-Vertriebsvereinbarung: Die Vertriebsvereinbarung läuft naturgemäß im Dezember 2026 aus. Der Übergang wird gemeinsam gesteuert, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten; es werden keine wesentlichen Auswirkungen auf die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 erwartet.

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (in ₹ Crore oder wie angegeben) Posten Quartal Halbjährlich Q2FY27 Q2FY26 im Vergleich zum Vorjahr Veränderung Q1FY26 im Vergleich zum Vorquartal Veränderung H1FY27 H1FY26 im Vergleich zum Vorjahr Veränderung Umsatzerlös aus laufender Geschäftstätigkeit 2,617 2,044 28 % 2,270 15 % 4,887 3,977 23 % Sonstige Erträge 36 66 -45 % 89 (60) % 125 124 1 % Gesamtertrag 2,653 2,109 26 % 2,359 12 % 5,012 4,101 22 % Materialkosten 906 703 29 % 852 6 % 1,758 1,397 26 % Personalaufwand 714 611 17 % 676 6 % 1,390 1,230 13 % Sonstige Aufwendungen 648 571 13 % 547 18 % 1,195 1,085 10 % EBITDA 385 224 72 %. 285 35 % 669 389 72 %. Zinsaufwendungen 88 82 6 % 88 (1) %. 176 169 4 % Abschreibungen 233 203 15 % 224 4 % 457 400 14 % Anteil am Nettogewinn assoziierter Unternehmen 18 15 20 %. 20 (9) %. 37 33 12 % Gewinn vor Steuern 82 (46) 277 % (7) 1,194 % 74 (146) 151 % Steuern 77 53 44 % 62 24 % 139 56 149 % Nettogewinn nach Steuern 5 (99) 105 % (69) 107 % (64) (202) 68 % Außerordentlicher Posten1 - - NV - NV - 21 n. z. Nettogewinn nach Steuern nach außerordentlichem Posten 5 (99) 105 % (69) 107 % (64) (181) 64 %

Zu den außerordentlichen Posten zählt unter anderem ein einmaliger Insolvenzausfallerlös aus einer Forderung, die im November 2023 beim NCLT gegen einen Drittlieferanten unseres Geschäftsbereichs für komplexe Krankenhausgenerika geltend gemacht wurde.

Konsolidierte Bilanz



(in ₹ Cr. oder wie angegeben) Wichtige Bilanzposten Zum 30.09.2026 31. März 2026 Gesamtes Eigenkapital 8,165 8,162 Nettoverschuldung 4,859 4,164 Insgesamt 13,023 12,326





Nettoanlagevermögen 10,448 9,784 Sachanlagen 4,923 4,843 Immaterielle Vermögenswerte einschließlich Geschäfts- oder Firmenwert 4,254 3,841 CWIP (einschließlich IAUD2) 1,271 1,100 Nettoumlaufvermögen 2,260 2,081 Sonstige Vermögenswerte3 315 462 Gesamtvermögen 13,023 12,326

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen

Piramal Pharma Limited veranstaltet am 28.Oktober 2026 von 10:00 bis 10:45 Uhr (IST) eine Telefonkonferenz für Investoren/Analysten, um die Ergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 2027 zu erörtern.

Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:

Veranstaltung Ort und Zeit Telefonnummer Telefonkonferenz am 28. Oktober 2026 Indien – 10:00 Uhr IST +91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (Hauptnummer) 1 800 120 1221 (Gebührenfreie Nummer) USA – 00:30 Uhr (Eastern Time – New York) Gebührenfreie Nummer 18667462133 Großbritannien – 04:30 Uhr (Ortszeit London) Gebührenfreie Nummer 08081011573 Singapur – 12:30 Uhr (Ortszeit Singapur) Gebührenfreie Nummer 8001012045 Hongkong – 12:30 Uhr (Ortszeit Hongkong) Gebührenfreie Nummer 800964448 Express-Teilnahme mit Diamond Pass™ Bitte nutzen Sie diesen Link zur Vorabregistrierung, um die Wartezeit bei der Teilnahme an der Telefonkonferenz zu verkürzen – Hier klicken

Informationen zu Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) bietet ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen über seine 17 globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten sowie ein globales Vertriebsnetz in über 100 Ländern an. Zur PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen; Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Geschäftsfeld für Generika im Krankenhausbereich; sowie der Geschäftsbereich Piramal Consumer Healthcare (PCH), der rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich Abbvie Therapeutics India Private Limited, eines der assoziierten Unternehmen von PPL und ein Gemeinschaftsunternehmen von Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert.

Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn

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