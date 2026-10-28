EQS-News: Piramal Pharma Limited gibt Ergebnisse für das 2. Quartal und das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 bekannt
EQS-News: Piramal Pharma Limited / Schlagwort(e): Sonstiges/Jahresergebnis
Piramal Pharma Limited gibt Ergebnisse für das 2. Quartal und das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 bekannt
28.10.2026 / 03:20 CET/CEST
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MUMBAI, Indien, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharma-, Gesundheits- und Wellnessunternehmen, gab heute seine Einzel- und Konzernergebnisse für das zweite Quartal (Q2) und das erste Halbjahr (H1) bekannt, die am 30. September 2026 endeten.
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Wichtige Finanzergebnisse im Konzernabschluss
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(in ₹ Crore oder wie angegeben)
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Posten
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Q2FY27
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Q2FY26
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Wachstum im Jahresvergleich
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H1FY27
|
H1FY26
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Wachstum im Jahresvergleich
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Umsatzerlös aus laufender Geschäftstätigkeit
|
2,617
|
2,044
|
28 %
|
4,887
|
3,977
|
23 %
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CDMO
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1,424
|
1,044
|
36 %
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2,611
|
2,041
|
28 %
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CHG
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849
|
644
|
32 %
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1,592
|
1,281
|
24 %
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PCH
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359
|
319
|
13 %
|
706
|
621
|
14 %
|
EBITDA
|
385
|
224
|
72 %.
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669
|
389
|
72 %.
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EBITDA-Marge
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14,7 %.
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11,0 %.
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13,7 %
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9,8 %
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PAT
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5
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(99)
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105 %
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(64)
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(181)
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64 %
Wichtigste Eckpunkte
- Breites Umsatzwachstum: Der Umsatz stieg im 2. Quartal des Geschäftsjahres 27 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 28 % und im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 27 um 23 %, was auf die starke Entwicklung in allen drei Geschäftsbereichen zurückzuführen ist.
- Deutliche Verbesserung der Rentabilität: Das EBITDA stieg im 2. Quartal des Geschäftsjahres 27 und im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 27 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 72 %, wobei sich die EBITDA-Marge in beiden Zeiträumen um über 350 Basispunkte verbesserte. Dies wurde durch eine höhere Kapazitätsauslastung, operative Hebelwirkung, disziplinierte Umsetzung und nachhaltige Kostenoptimierungsinitiativen ermöglicht.
- Robuste Angebotsanfrageaktivität und hoher Auftragseingang: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 wurden 22 neue Kunden gewonnen und 110 Kundenaudits erfolgreich durchgeführt.
- Erstklassige Qualität und Konformität: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2927 wurden 12 behördliche Inspektionen und 110 Kundenaudits erfolgreich abgeschlossen, wobei die bisherige Erfolgsbilanz des Unternehmens, bei Inspektionen der US-amerikanischen FDA stets die Einstufung „Official Action Indicated" vermieden zu haben, aufrechterhalten wurde.
- Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2027: Aufgrund der starken Ergebnisse im ersten Halbjahr und der anhaltenden positiven Geschäftsentwicklung heben wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2027 an und erwarten nun ein Umsatzwachstum von 19 bis 20 Prozent, begleitet von einer deutlich höheren Rentabilität.
Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited sagte: „Wir haben ein starkes erstes Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 verzeichnet, mit einem Umsatzwachstum von 23 % und einer Steigerung der EBITDA-Marge um über 350 Basispunkte, getragen von einer soliden Nachfrage in allen unseren Geschäftsbereichen, einer disziplinierten Umsetzung und einer verbesserten operativen Hebelwirkung. Die Entwicklung wurde von unserem CDMO-Geschäft angeführt, das dank eines starken Auftragseingangs und einer soliden Umsetzung um 28 % wuchs. Unser CHG-Geschäft ergänzte diese Dynamik mit einem Wachstum von 24 %, gestützt durch den Absatz von Inhalationsanästhetika in Märkten außerhalb der USA sowie die Integration von Kenalog, während der Bereich Consumer Healthcare dank der starken Leistung der Power Brands und des E-Commerce weiterhin ein stetiges Wachstum von 14 % verzeichnete.
Da das zweite Halbjahr in der Regel stärker ausfällt als das erste, sind wir gut positioniert, um ein starkes Gesamtjahresergebnis zu erzielen, gestützt durch einen soliden Auftragsbestand, ein vielversprechendes Kundenengagement und anhaltende operative Disziplin."
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Wichtige Eckpunkte der Geschäftstätigkeit
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Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation (CDMO):
Komplexe Krankenhausgenerika (CHG):
Piramal Consumer Healthcare (PCH):
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Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
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(in ₹ Crore oder wie angegeben)
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Posten
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Quartal
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Halbjährlich
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Q2FY27
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Q2FY26
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im Vergleich zum Vorjahr Veränderung
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Q1FY26
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im Vergleich zum Vorquartal Veränderung
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H1FY27
|
H1FY26
|
im Vergleich zum Vorjahr Veränderung
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Umsatzerlös aus laufender Geschäftstätigkeit
|
2,617
|
2,044
|
28 %
|
2,270
|
15 %
|
4,887
|
3,977
|
23 %
|
Sonstige Erträge
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36
|
66
|
-45 %
|
89
|
(60) %
|
125
|
124
|
1 %
|
Gesamtertrag
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2,653
|
2,109
|
26 %
|
2,359
|
12 %
|
5,012
|
4,101
|
22 %
|
Materialkosten
|
906
|
703
|
29 %
|
852
|
6 %
|
1,758
|
1,397
|
26 %
|
Personalaufwand
|
714
|
611
|
17 %
|
676
|
6 %
|
1,390
|
1,230
|
13 %
|
Sonstige Aufwendungen
|
648
|
571
|
13 %
|
547
|
18 %
|
1,195
|
1,085
|
10 %
|
EBITDA
|
385
|
224
|
72 %.
|
285
|
35 %
|
669
|
389
|
72 %.
|
Zinsaufwendungen
|
88
|
82
|
6 %
|
88
|
(1) %.
|
176
|
169
|
4 %
|
Abschreibungen
|
233
|
203
|
15 %
|
224
|
4 %
|
457
|
400
|
14 %
|
Anteil am Nettogewinn assoziierter Unternehmen
|
18
|
15
|
20 %.
|
20
|
(9) %.
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37
|
33
|
12 %
|
Gewinn vor Steuern
|
82
|
(46)
|
277 %
|
(7)
|
1,194 %
|
74
|
(146)
|
151 %
|
Steuern
|
77
|
53
|
44 %
|
62
|
24 %
|
139
|
56
|
149 %
|
Nettogewinn nach Steuern
|
5
|
(99)
|
105 %
|
(69)
|
107 %
|
(64)
|
(202)
|
68 %
|
Außerordentlicher Posten1
|
-
|
-
|
NV
|
-
|
NV
|
-
|
21
|
n. z.
|
Nettogewinn nach Steuern nach außerordentlichem Posten
|
5
|
(99)
|
105 %
|
(69)
|
107 %
|
(64)
|
(181)
|
64 %
- Zu den außerordentlichen Posten zählt unter anderem ein einmaliger Insolvenzausfallerlös aus einer Forderung, die im November 2023 beim NCLT gegen einen Drittlieferanten unseres Geschäftsbereichs für komplexe Krankenhausgenerika geltend gemacht wurde.
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Konsolidierte Bilanz
|
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(in ₹ Cr. oder wie angegeben)
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Wichtige Bilanzposten
|
Zum
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30.09.2026
|
31. März 2026
|
Gesamtes Eigenkapital
|
8,165
|
8,162
|
Nettoverschuldung
|
4,859
|
4,164
|
Insgesamt
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13,023
|
12,326
|
|
|
|
Nettoanlagevermögen
|
10,448
|
9,784
|
Sachanlagen
|
4,923
|
4,843
|
Immaterielle Vermögenswerte einschließlich Geschäfts- oder Firmenwert
|
4,254
|
3,841
|
CWIP (einschließlich IAUD2)
|
1,271
|
1,100
|
Nettoumlaufvermögen
|
2,260
|
2,081
|
Sonstige Vermögenswerte3
|
315
|
462
|
Gesamtvermögen
|
13,023
|
12,326
Telefonkonferenz zu den Ergebnissen
Piramal Pharma Limited veranstaltet am 28.Oktober 2026 von 10:00 bis 10:45 Uhr (IST) eine Telefonkonferenz für Investoren/Analysten, um die Ergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 2027 zu erörtern.
Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:
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Veranstaltung
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Ort und Zeit
|
Telefonnummer
|
Telefonkonferenz am 28. Oktober 2026
|
Indien – 10:00 Uhr IST
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+91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (Hauptnummer)
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1 800 120 1221 (Gebührenfreie Nummer)
|
USA – 00:30 Uhr
(Eastern Time – New York)
|
Gebührenfreie Nummer
18667462133
|
Großbritannien – 04:30 Uhr
(Ortszeit London)
|
Gebührenfreie Nummer
08081011573
|
Singapur – 12:30 Uhr
(Ortszeit Singapur)
|
Gebührenfreie Nummer
8001012045
|
Hongkong – 12:30 Uhr
(Ortszeit Hongkong)
|
Gebührenfreie Nummer
800964448
|
Express-Teilnahme mit Diamond Pass™
|
Bitte nutzen Sie diesen Link zur Vorabregistrierung, um die Wartezeit bei der Teilnahme an der Telefonkonferenz zu verkürzen – Hier klicken
Informationen zu Piramal Pharma Limited:
Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) bietet ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen über seine 17 globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten sowie ein globales Vertriebsnetz in über 100 Ländern an. Zur PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen; Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Geschäftsfeld für Generika im Krankenhausbereich; sowie der Geschäftsbereich Piramal Consumer Healthcare (PCH), der rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich Abbvie Therapeutics India Private Limited, eines der assoziierten Unternehmen von PPL und ein Gemeinschaftsunternehmen von Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert.
Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn
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2423360 28.10.2026 CET/CEST