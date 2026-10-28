EQS-News: Tensor und das Münchner Taxi Zentrum unterzeichnen eine Absichtserklärung, um Taxiunternehmen in den Mittelpunkt der autonomen Mobilität in Deutschland zu stellen.

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Tensor und das Münchner Taxi Zentrum unterzeichnen eine Absichtserklärung, um Taxiunternehmen in den Mittelpunkt der autonomen Mobilität in Deutschland zu stellen.



28.10.2026 / 09:20 CET/CEST

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Tensor bringt sein Robocar nach Deutschland, wobei Taxiunternehmen die Kontrolle über ihre Flotten, Kunden und Daten behalten; Partner planen als ersten Schritt bis zu 500 Robocars in deutschen Städten.

SAN JOSE, Kalifornien, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Tensor Auto Inc. („Tensor"), ein amerikanisches Unternehmen für physikalische KI und Entwickler des Tensor Robocar, und das Münchner Taxi Zentrum („MTZ"), Münchens größter Taxibetreiber, gaben heute eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) zur Einführung von Tensor Robocars als autonome Taxis in Deutschland bekannt, die vom MTZ betrieben werden sollen.

Gregor Beiner (left), CEO of MÃ¼nchner Taxi Zentrum, and Hugo Fozzati, Chief Business Officer of Tensor, with the Tensor Robocar at the Madrid Autonomous Mobility Summit, where the companies announced plans to bring autonomous taxis to Germany.

Beide Unternehmen setzen auf ein betreibergeführtes Modell: Der Taxiunternehmer betreibt den Service und behält seine Kundenbeziehungen und seine Marke, während Tensor das Robocar verkauft und autonomes Fahren als wiederkehrenden Abonnementdienst anbietet, Autonomous Driving as a Service (ADaaS). Da das Robocar von Grund auf nach den höheren Standards für den persönlichen Besitz konstruiert wurde, eignet es sich gut für die Anforderungen von Taxiflotten, während die Kontrolle über die Flotte, den Kunden und die Daten beim Taxiunternehmen und damit in Europa verbleibt.

Der potenzielle Markt ist groß: In Deutschland gibt es derzeit etwa 50.000 Taxis und in ganz Europa etwa 500.000. Dazu gehören auch die Betreiber von Taxis 4 Smart Mobility (T4SM), einem Zusammenschluss von Taxiunternehmen aus sechs europäischen Ländern unter dem Vorsitz von MTZ-Chef Gregor Beiner, die dasselbe betreibergeführte Modell übernehmen könnten. Die Partnerstruktur beginnt in Deutschland und wird sich nach Erreichen der Ziele europaweit ausweiten.

„Autonomes Fahren wird die urbane Mobilität neu definieren." Bei Tensor entwickeln wir die Technologie und das Partner-Ökosystem, um sichere Premium-Robocar-Dienste in großem Umfang zu realisieren. „MTZ ist ein wichtiger Partner, wenn wir diese Vision nach Deutschland bringen und in ganz Europa expandieren", sagte Jay Xiao, Gründer und CEO von Tensor.

„Der Taxibranche kommt eine führende Rolle bei der Einführung des nachhaltigen autonomen Fahrens in Europa zu." Gemeinsam mit Tensor wird MTZ unter eigenem Namen autonome Fahrzeuge auf die Straßen Münchens bringen, mit der Servicequalität und Datensouveränität, die unsere Kunden schätzen. Gleichzeitig bleiben unsere Berufskraftfahrer unverzichtbar: „Wo immer persönlicher Service, Unterstützung oder menschliche Nähe gefragt sind, machen sie den Unterschied", sagte Gregor Beiner, CEO des Münchner Taxi Zentrums.

Partnerschaftsrollen und Geschäftsmodell

Die Flotte wird von den Fahrern gesteuert. MTZ ist Vorreiter. Tensor wählte MTZ aufgrund dessen, was nötig ist, um autonome Taxis auf deutsche Straßen zu bringen: gut etablierte Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden, Genehmigung für den Geschäftsbetrieb und mehr als 40 Jahre operative Erfahrung in München. MTZ wird Robocars unter eigener Marke als Teil seines Taxidienstes betreiben, und andere Taxiunternehmen in ganz Europa können das gleiche Modell übernehmen.

Finanzinstitute finanzieren die Flotten. In Zusammenarbeit mit Mobilitätsanbietern und Taxiunternehmen werden Finanzinstitute Robocar-Flotten finanzieren und so eine schnelle Skalierung ermöglichen und gleichzeitig eine neue Anlageklasse im europäischen Mobilitätssektor schaffen. Betreiber wie MTZ managen den täglichen Servicebetrieb.

Die Betreiber stellen die Mitfahrplattform und den Service bereit. Das Robocar ist in die bestehenden Dispositionsysteme von MTZ integriert, sodass Fahrgäste wie gewohnt buchen und mit MTZ fahren können. In Zusammenarbeit mit der Stadt entscheidet MTZ, wo, wann und wie seine autonome Flotte eingesetzt wird, und greift dabei auf mehr als 40 Jahre Erfahrung im Dienste Münchens zurück.

Tensor steuert das Ganze im Hintergrund. Über sein ADaaS-Abonnement bietet Tensor die Software für autonomes Fahren, Flottenmanagement-Tools, fortlaufenden Service und Schulungen an. Die Fahrzeuge werden von MTZ und nicht von Tensor betrieben.

Der Plan

Erste Flotte: bis zu 500 Tensor Robocars in deutschen Städten, vorbehaltlich endgültiger Vereinbarungen und behördlicher Genehmigung der Stufe 4 in Deutschland.

Europa: Die Partner werden zusammenarbeiten, um Tensor Robocars auch anderen Taxiunternehmen und Flottenbetreibern in ganz Europa zugänglich zu machen. Ziel ist es, innerhalb von 24 Monaten nach der Verfügbarkeit des Robocars in Europa 10.000 zusätzliche Robocars bei europäischen Betreibern zu platzieren. Durch die Funktionen von MTZ-CEO Gregor Beiner in der Taxibranche verfügt die Partnerschaft über Zugang zu einem großen Netzwerk.

Privatverkäufe: Im Rahmen der Absichtserklärung werden die Partner auch die Möglichkeit prüfen, Tensor Robocars an private Käufer in Deutschland zu verkaufen.

Warum das Robocar

Das Modell ist nur dank des Tensor Robocars selbst möglich. Im Gegensatz zu Robotaxis, die aus bestehenden Autos umgebaut wurden, ist das Robocar speziell für autonomes Fahren konzipiert und entspricht den höheren Standards, die für den persönlichen Besitz erforderlich sind. Diese Doppelfunktionskonstruktion bietet sowohl Fahrern als auch Bedienern echte Vorteile:

Mehr Zeit im Dienst. Das Robocar ist so konzipiert, dass es automatische Wartungsprüfungen durchführt, seine eigenen Sensoren reinigt und seine Sensoren automatisch parkt und abschirmt, sodass die Fahrzeuge mehr Zeit mit dem Transport von Fahrgästen und weniger Zeit im Depot verbringen.

Ein Fahrgast, mit dem man sich unterhalten kann. Viele Fahrgäste schätzen es, sich mit ihrem Taxifahrer unterhalten zu können. Das Robocar wird von einer handlungsfähigen KI gesteuert: Anstatt einfach nur vorprogrammierten Regeln zu folgen, analysiert es die Straße und die Menschen um sie herum, versteht, was ein Fahrer verlangt, und handelt entsprechend. Die Fahrgäste können ganz natürlich mit dem Robocar sprechen, um die Route zu ändern, einen Zwischenstopp einzulegen oder eine Frage zu stellen, genau wie sie es mit einem Fahrer tun würden.

Über Tensoren

Tensor Auto Inc. ist ein amerikanisches Unternehmen für physikalische KI, das agentenbasierte KI und umfassende autonome Fahrtechnologie entwickelt. Das Flaggschiffprodukt, der Tensor Robocar, ist ein Fahrzeug der SAE-Klasse 4, das sowohl für den Privatbesitz als auch für Robotaxi-Flotten konzipiert wurde. Tensor bietet sein Robocar direkt an und lizenziert seine Technologie für autonomes Fahren über sein Autonomous Driving as a Service (ADaaS)-Modell an Flottenbetreiber und Automobilhersteller. Tensor wurde 2016 im Silicon Valley gegründet und unterhält Niederlassungen in San Jose, Barcelona, Singapur und Dubai. Weitere Informationen finden Sie unter www.tensor.ai.

Über das Münchner Taxi Zentrum (MTZ)

Das Münchner Taxi Zentrum (MTZ) ist ein inhabergeführtes Personenbeförderungsunternehmen, das seit mehr als 40 Jahren in München tätig ist. Mit mehr als 150 Mitarbeitern ist MTZ das größte Taxiunternehmen in der Region und arbeitet mit Städten zusammen, um die urbane Mobilität zu gestalten. MTZ brachte 2018 eine der ersten vollelektrischen Premium-Taxiflotten Deutschlands auf den Markt, unterstützt durch eine eigene Schnellladeinfrastruktur. CEO Gregor Beiner ist außerdem Vorsitzender von Taxis 4 Smart Mobility (T4SM), einem Zusammenschluss von Taxiorganisationen aus sechs europäischen Ländern, und Präsident des Bundesverbands der Taxi- und Mietwagenunternehmen in Deutschland.

Tensor Logo

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