EQS-News: WESCAN GOLDFIELDS BERICHTET ÜBER ERMUTIGENDE BEOBACHTUNGEN AN DEN BOHRKERNEN IM ERSTEN BOHRLOCH DER BOHRKAMPAGNE 2026 AM MUNRO LAKE; ANALYSERGEBNISSE STEHEN NOCH AUS

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WESCAN GOLDFIELDS BERICHTET ÜBER ERMUTIGENDE BEOBACHTUNGEN AN DEN BOHRKERNEN IM ERSTEN BOHRLOCH DER BOHRKAMPAGNE 2026 AM MUNRO LAKE; ANALYSERGEBNISSE STEHEN NOCH AUS



28.10.2026 / 06:00 CET/CEST

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Highlights:

Sichtbares Gold im Bohrkern aus Bohrloch ML26 005 identifiziert – dem ersten Bohrloch der Bohrkampagne 2026 des Unternehmens im Munro-Lake-Projekt

aus Bohrloch ML26 005 identifiziert – dem ersten Bohrloch der Bohrkampagne 2026 des Unternehmens im Munro-Lake-Projekt Das sichtbare Gold tritt in Form von Bläschen und feinen Kluftfüllungen in einer schmalen, sulfid- und diopsidreichen Kalksilikat-Scherzone in 33,4 Metern Bohrtiefe über eine Kernlänge von etwa 10 Zentimetern auf***

über eine Kernlänge von etwa 10 Zentimetern auf*** ML26 005 wurde gebohrt, um das Zielgebiet North Vein in der Southeast-Zone zu erproben, wo das Unternehmen kürzlich sichtbares Gold in einer Quarzader an der Oberfläche identifiziert hat (siehe Pressemitteilung vom 19. Oktober 2026)

in der Southeast-Zone zu erproben, wo das Unternehmen kürzlich identifiziert hat (siehe Pressemitteilung vom 19. Oktober 2026) ML26 005 durchteufte eine breite Zone mit hoher Verformung , die als die Hauptscherstruktur interpretiert wird, in der sich die Zieladern „North" und „South" befinden

, die als die Hauptscherstruktur interpretiert wird, in der sich die Zieladern „North" und „South" befinden Die Analyseergebnisse stehen noch aus ; das Unternehmen entnimmt Proben aus jedem Bohrloch der Bohrkampagne 2026 über dessen gesamte Länge

; das Unternehmen entnimmt Proben aus jedem Bohrloch der Bohrkampagne 2026 über dessen gesamte Länge Munro Lake liegt 7 Kilometer nordöstlich des Seabee-Minen- und Aufbereitungskomplexes von SSR Mining, des einzigen produzierenden Goldbetriebs in Saskatchewan**

SASKATOON, SASKATCHEWAN, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Wescan Goldfields Inc. (TSXV: WGF) (FSE: W17A) („Wescan" oder das „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass in Bohrkernen (Abbildung 1) aus dem Bohrloch ML26 005, dem ersten Bohrloch der Bohrkampagne 2026 auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Munro-Lake-Projekt im Norden von Saskatchewan, sichtbares Gold identifiziert wurde. ML26 005 wurde gebohrt, um das Zielgebiet „North Vein" in der Zone „Southeast" zu untersuchen, wo das Unternehmen kürzlich sichtbares Gold in einer Quarzader an der Oberfläche identifiziert hatte (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. Oktober 2026). Die Bohrkampagne 2026 läuft derzeit noch (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. Oktober 2026), und das Unternehmen rechnet damit, sie Anfang November abzuschließen.

Das sichtbare Gold kommt in 33,4 Metern Bohrlochtiefe in einer schmalen, sulfid- und diopsidreichen Kalksilikat-Scherzone über eine Kernlänge von etwa 10 Zentimetern*** vor (Abbildung 1). Innerhalb der Scherzone liegt das Gold am Rand eines Stockwork-Erzgangs aus Pyrrhotit, Pyrit, Quarz und Chalkopyrit vor, wo es in Form von Bläschen und feinen Klüftungsfüllungen in einer größeren Ansammlung vorkommt, wobei sich kleinere Ansammlungen feinerer Körner auf beiden Seiten grob entlang der Schieferung ausrichten. Innerhalb und angrenzend an die Ader kommen sehr grobe Diopsidkristalle vor, und das Gebirgsgestein außerhalb der Scherzone ist relativ frisch, mit minimaler Scherung oder Alteration. Das Vorhandensein von sichtbarem Gold ist zwar ein vielversprechender Hinweis, aber kein verlässlicher Indikator für die Analyseergebnisse: Sichtbares Gold ist nicht unbedingt repräsentativ für den Goldgehalt des Abschnitts, und visuelle Beobachtungen sind kein Ersatz für Laboranalysen.

ML26 005 durchteufte eine breite Zone mit hoher Verformung, die das Unternehmen als die Hauptscherstruktur interpretiert, in der sich die Zieladern „North" und „South" befinden (Abbildung 2). Schmale, lokal begrenzte Scherzonen treten im gesamten Bohrloch auf und bestehen entweder aus Quarzadern oder aus sulfid- und diopsidreichem Kalksilikat, ähnlich der Scherzone, in der das sichtbare Gold vorkommt. Das sichtbare Gold steht nicht in Zusammenhang mit nennenswerten Quarzadern, und das Unternehmen interpretiert die Kalksilikat-Alteration als mit einer nahegelegenen Quarzader verbunden, die das Bohrloch nicht durchschnitten hat. ML26 005 wurde in einer Tiefe von 233 Metern abgeschlossen; die Analyseergebnisse stehen noch aus. Da die Verteilung von Gold unvorhersehbar sein kann, ist nicht bekannt, welche der anderen in der Bohrung durchteuften Scherzonen – wenn überhaupt – goldhaltig sind. Um dem entgegenzuwirken, entnimmt das Unternehmen Proben über die gesamte Länge jeder Bohrung der Bohrkampagne 2026.

ML26005 wurde gebohrt, um das Ziel „North Vein" in der Südostzone (Abbildungen 2 und 3) zu erproben – jene Quarzader, für deren Erprobung das Bohrloch EXML002 des Unternehmens aus dem Jahr 2013 ursprünglich vorgesehen war. Die Bohrlöcher des Projekts werden über alle Bohrkampagnen hinweg fortlaufend nummeriert; die Bohrlöcher 001 bis 004 wurden 2013 gebohrt (EXML001 bis EXML004), womit ML26 005 das erste Bohrloch der Bohrkampagne 2026 ist. Am 19. Oktober 2026 meldete das Unternehmen mehrere Körner sichtbaren Golds im Quarzadermaterial, das am Ziel North Vein an der Oberfläche herausgemeißelt wurde, wo die Hauptader über eine Streichlänge von 25 Metern zutage tritt und das Adersystem an der Oberfläche etwa 3 Meter breit ist. Historische Stichproben*, die 2012 und 2019 am Vorkommen entnommen wurden, ergaben Werte zwischen 0,77 und 6,79 g/t Gold. Die Analyseergebnisse der Oberflächenproben stehen noch aus, und es sind Kanalprobenahmen quer durch die Ader geplant. Bei der strukturellen Kartierung des Vorkommens wurde ein durchschnittlicher Aderfall von 63 Grad in Richtung eines Azimuts von 165 Grad (Süd-Südost) gemessen, an dem sich das Unternehmen bei der Ausrichtung seiner Bohrlöcher orientiert. Die Bohrung ML26 005 wurde etwa 43 Meter südlich des Oberflächenvorkommens angelegt und in nordöstlicher Richtung mit einem Azimut von 37 Grad und einem Neigungswinkel von −50 Grad gebohrt (Tabelle 1). Der Abschnitt mit sichtbarem Gold liegt in der Draufsicht etwa 28 Meter süd-südöstlich des Oberflächenvorkommens in einer vertikalen Tiefe von etwa 26 Metern. Das zweite Bohrloch der Kampagne, ML26 006, untersuchte dasselbe Ziel weiter südlich entlang des Streichs und in Fallrichtung (Tabelle 1 und Abbildung 2). Es durchteufte dieselbe Scherzone mit ähnlichen, in Bändern angeordneten Quarzadern und Diopsid-Alteration und wurde in einer Tiefe von 251 Metern abgeschlossen; die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Tabelle 1: Informationen zu den Bohrkragen der Bohrlöcher 2026 (NAD83 UTM Zone 13N; Azimute relativ zum geografischen Norden).

Bohrloch-ID Rechtswert (UTM) Nordwert (UTM) Höhe (m) Azimut (°) Neigung (°) Tiefe (m) ML26‑005 593698 6174561 453.0 37 −50 233 ML26‑006 593723 6174525 454.5 30 −63 251

„Der Nachweis von Sichtgold im ersten Bohrloch der Bohrkampagne 2026 ist ein vielversprechender Start", sagte W. Connor MacNeill, Chief Executive Officer von Wescan. „Die Bohrung ML26 005 wurde zur Erkundung des Zielgebiets ‚North Vein' durchgeführt, wo wir Anfang dieses Monats an der Oberfläche Sichtgold identifiziert hatten. Wir entnehmen aus jedem Bohrloch Proben über dessen gesamte Länge und freuen uns darauf, die Analyseergebnisse zu veröffentlichen, sobald sie vorliegen."

Die Bohrkampagne 2026 sollte ursprünglich im Sommer beginnen, ihr Start wurde jedoch auf den Herbst verschoben, da es Verzögerungen bei der Beschaffung einer Bohranlage und eines Teams gab, die durch einen Waldbrand in der Region im Sommer noch verstärkt wurden. Anschließend wurden die Bohrarbeiten aufgrund eines technischen Defekts für etwa eine Woche unterbrochen. Die Bohranlage wurde inzwischen repariert und ist voll besetzt, sodass die Bohrarbeiten nun zügig voranschreiten.

* Oberflächenstichproben sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die darunterliegende Mineralisierung.

** Explorationen auf angrenzenden oder nahegelegenen Grundstücken bieten keine Garantie dafür, dass auf einem bestimmten Grundstück eine ähnliche Mineralisierung vorliegt.

*** Die tatsächliche Dicke ist unbekannt.

Probenahme- und Analyseverfahren

Die Bohrkerne werden vor Ort protokolliert, fotografiert und beprobt. Die Kerne werden in zwei Hälften gesägt; eine Hälfte wird vor Ort aufbewahrt, die andere wird an AGAT Laboratories in Calgary, Alberta, zur Goldanalyse mittels Feuerprobe geschickt, wobei Proben mit sichtbarem Gold mittels Metall-Sieb-Feuerprobe analysiert werden. Zur Qualitätskontrolle werden zertifizierte Referenzmaterialien, Leerproben und Duplikate in den Probenstrom eingefügt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von John Shmyr, P.Geo., von Dahrouge Geological Consulting Ltd., einem eingetragenen Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Herr Shmyr ist eine „qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101"). Herr Shmyr hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Informationen zu Wescan Goldfields Inc.

Wescan Goldfields Inc. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Goldprojekten im Norden von Saskatchewan konzentriert. Das Unternehmen hält eine 100-prozentige Beteiligung an vier Goldprojekten: Das Unternehmen hält eine 100-prozentige Beteiligung an vier Goldprojekten: dem Munro-Lake-Projekt im Pine-Lake-Greenstone-Gürtel in unmittelbarer Nähe des Seabee/Santoy-Goldreviers sowie drei Projekten im historischen La-Ronge-Goldgürtel in Saskatchewan: dem Jojay-Lake-Projekt, das die Goldlagerstätte Jojay beherbergt, dem Fork-Lake-Projekt, das die ehemals produzierende Jasper-Goldmine beherbergt, und dem kürzlich erworbenen Lindsay-Lake-Projekt.

Die Goldlagerstätte Jojay ist Gegenstand einer historischen, gemäß NI 43-101 erstellten Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr 2010, die von A.C.A. durchgeführt wurde. Howe International Limited erstellt wurde und eine angezeigte Ressource von 420.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,7 g/t Gold sowie eine abgeleitete Ressource von 630.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,3 g/t Gold umfasst (bei einem Cutoff-Gehalt von 2,0 g/t Gold). Die Goldmine Jasper wurde Anfang der 1990er Jahre von der Cameco Corporation betrieben und förderte vor ihrer Schließung etwa 82.700 Unzen Gold aus rund 140.000 Tonnen mit einem Gehalt von 18,9 g/t Gold. Die Aktien von Wescan werden an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „WGF" gehandelt.

Wichtige Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, durch die Verwendung von Begriffen wie „anstreben", „voraussehen", „planen", „fortsetzen", „schätzen", „erwarten", „könnte", „wird", „beabsichtigen", „könnte", „sollte", „glauben", „geplant", „sein", „sein wird" und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Einschätzungen und Erwartungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zur Unternehmensstrategie des Unternehmens; zum Munro-Lake-Projekt und dessen Mineralisierungspotenzial; zum Explorationsprogramm 2026 des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die laufende Bohrkampagne 2026 und deren voraussichtlichen Abschluss Anfang November 2026, den erwarteten Eingang und den Zeitplan der Untersuchungsergebnisse von ML26 005, ML26 006 und nachfolgender Bohrlöcher, die Interpretation der in ML26 005 beobachteten Strukturen, Alterationen und Mineralisierungen sowie die geplante Rinnenprobenahme am Zielgebiet „North Vein"; die Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne des Unternehmens in Bezug auf seine Explorationsprogramme; sowie weitere Explorationsarbeiten in der Zukunft. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die in den öffentlich eingereichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Solche Risiken und Ungewissheiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, und diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Ergebnisse ausgelegt oder angesehen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den nach bestem Wissen und Gewissen getroffenen Annahmen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung hinsichtlich der finanziellen, marktbezogenen, regulatorischen sowie sonstigen relevanten Rahmenbedingungen, die in Zukunft bestehen und die Geschäftstätigkeit sowie den Betrieb des Unternehmens beeinflussen werden. Das Unternehmen gibt keine Gewähr dafür, dass sich die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, als richtig erweisen werden oder die Geschäftstätigkeit bzw. der Betrieb des Unternehmens nicht in wesentlicher Weise durch diese oder andere Faktoren beeinträchtigt werden, die vom Unternehmen oder der Geschäftsführung nicht vorhergesehen wurden oder nicht vorhersehbar sind oder die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den in Kanada geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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