EQS-PVR: CANCOM SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: CANCOM SE
CANCOM SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
28.10.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
1. Angaben zum Emittenten
|CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 München
Deutschland
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
|27.10.2026
4. Aktienanteil
|Aktienanteil in %
|Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
|Neu
|3,08 %
|28.739.703
|Letzte Veröffentlichung
|n/a %
|/
5. Einzelheiten
|absolut
|in %
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|884.978
|0,00
|3,08 %
|0,00 %
28.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 München
|Deutschland
|Internet:
|http://www.cancom.de
|LEI Code:
|391200T4AUN1BPBXAO14
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2423766 28.10.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Finanzierung der KI-PläneMeta stemmt Mega-Kapitalerhöhung für neue Rechenzentrengestern, 08:17 Uhr · Reuters
Deutscher AktienmarktDax weiter auf Erholungskurs – KI-Optimismus nimmt wieder zuheute, 13:42 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllenheute, 12:41 Uhr · onvista
PlusKeine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
PlusBis zu 95 Milliarden US-Dollar
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 25.10.2026