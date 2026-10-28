EQS-PVR: KORREKTUR vom 27.10.2026: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Lenzing AG

KORREKTUR vom 27.10.2026: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



28.10.2026 / 14:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Überblick

Emittent: Lenzing Aktiengesellschaft Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Meldepflichtige Person(en)



Name / Nachname

Sitz

Staat

B&C Holding Österreich GmbH

Wien

Österreich

B&C Privatstiftung

Wien



Österreich B&C KB Holding GmbH Wien Österreich B&C Zeta Zweite Holding GmbH Wien Österreich B&C Ares Holding GmbH Wien Österreich Suzano S.A. Salvador Brasilien Suzano International Trade GmbH Wien Österreich

Namen der Aktionäre: B&C Privatstiftung, B&C KB Holding GmbH, B&C Ares Holding GmbH, B&C Zeta Zweite Holding GmbH, Suzano International Trade GmbH Datum der Schwellenberührung: 23.10.2026 Gesamtposition der meldepflichtigen Person



Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

52,25 %

0,00 %

52,25 %

37 374 542 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

52,25 %



52,25 %

Details

Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000644505 38 336 311 52,25 % Subsumme A 38 336 311 52,25 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.2



Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 B&C Privatstiftung 9,99 % 9,99 % 2 Suzano Holding S.A. 0,80 % 0,80 % 3 B&C Holding Österreich GmbH 1 4 B&C KB Holding GmbH 3 24,99 % 24,99 % 5 B&C Ares Holding GmbH 3 2,25 % 2,25 % 6 B&C Zeta Zweite Holding GmbH 1 2,40 % 2,40 % 7 Suzano S.A. 2 8 Suzano International Trade GmbH 7 12,60 % 12,60 %

Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: entspricht Stimmrechten

Sonstige Kommentare:

Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch am 22. Oktober 2026 wurde das Grundkapital der Lenzing Aktiengesellschaft von EUR 40.107.738,37, zerlegt in 38.618.180 Stückaktien, auf EUR 76.204.702,90, zerlegt in 73.374.542 Stückaktien, erhöht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt daher nunmehr 73.374.542.

Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung haben die B&C Privatstiftung, die B&C KB Holding GmbH und die B&C Ares Holding GmbH die ihnen zustehenden Bezugsrechte ausgeübt. Die Suzano International Trade GmbH hat einen Teil ihrer Bezugsrechte, nämlich Bezugsrechte zum Bezug von 1.757.754 neuen Aktien, an die B&C Zeta Zweite Holding GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der B&C Privatstiftung, verkauft und übertragen und die ihr verbleibenden Bezugsrechte ausgeübt. Die B&C Zeta Zweite Holding GmbH hat diese Bezugsrechte vollständig ausgeübt. Insgesamt haben die Mitglieder des Syndikats 18.159.291 neue Aktien bezogen, welche am 23. Oktober 2026 über die Clearing Systeme buchmäßig geliefert wurden.

Die B&C Zeta Zweite Holding GmbH ist dem zwischen B&C Privatstiftung, B&C Holding Österreich GmbH, B&C KB Holding GmbH, B&C Ares Holding GmbH, Suzano S.A. und Suzano International Trade GmbH bestehenden Syndikat beigetreten.

Nach Durchführung der Kapitalerhöhung halten die Syndikatsmitglieder nunmehr folgende Anteile an der Lenzing Aktiengesellschaft: B&C Privatstiftung rund 9,99 %, B&C KB Holding GmbH rund 24,99 %, B&C Ares Holding GmbH rund 2,25 %, B&C Zeta Zweite Holding GmbH rund 2,40 % und Suzano International Trade GmbH rund 12,60 %. Der vom Syndikat insgesamt gehaltene Anteil beträgt damit weiterhin rund 52,25 % der Stimmrechte.

Die Suzano International Trade GmbH steht zu 100 % im Eigentum der Suzano S.A., einer an der B3 Stock Exchange in Sao Paulo, Brasilien, gelisteten Aktiengesellschaft.

Die Suzano Holding S.A. hält 28,4 %, Alden Fundo de Investimentos em Ações hält 2,1 % und David Feffer, Daniel Feffer, Ruben Feffer und Jorge Feffer halten zusammen 15,6 % an der Suzano S.A.. Die Suzano Holding S.A., Alden Fundo de Investimentos em Ações und die vorgenannten Personen haben vereinbart, die mit diesen Aktien verbundenen Stimmrechte einheitlich auszuüben, wobei die Suzano Holding S.A. über die Mehrheit der Stimmen verfügt, darüber zu entscheiden. Dementsprechend übt die Suzano Holding S.A. einen beherrschenden Einfluss auf die Suzano S.A. aus.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung hat die Suzano Holding S.A., die nicht Mitglied des Syndikats ist, Aktien der Lenzing Aktiengesellschaft erworben, die rund 0,80 % der Stimmrechte entsprechen. Diese Aktien sind dem Syndikat nicht zuzurechnen und daher im vorstehend angeführten Anteil des Syndikats nicht enthalten.

Die Gesellschafter der Suzano Holding S.A., Daniel Feffer, David Feffer, Ruben Feffer, Izabela Henriques Feffer und Mikhael Henriques Feffer (die gemeinsam 71,9 % der Anteile halten) haben einen Syndikatsvertrag abgeschlossen, der sie zur einheitlichen Stimmrechtsausübung in wesentlichen Beschlussgegenständen in Hauptversammlungen der Suzano Holding S.A. verpflichtet.

Die gegenständliche Meldung erfolgt sowohl hinsichtlich des Syndikats als auch für die einzelnen Mitglieder des Syndikats und ihre Eigentümer.

Erhalt der Beteiligungsmeldung, am 27.10.2026