EQS-PVR: KORREKTUR vom 27.10.2026: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Lenzing AG
KORREKTUR vom 27.10.2026: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
28.10.2026 / 14:29 CET/CEST
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Überblick
- Emittent: Lenzing Aktiengesellschaft
- Grund der Mitteilung:
- Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
- Meldepflichtige Person(en)
|
Name / Nachname
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Sitz
|
Staat
|NN Group N.V.
|Amsterdam
|Niederlande
- Namen der Aktionäre: -
- Datum der Schwellenberührung: 23.10.2026
- Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
|
4,27 %
|
0,00 %
|
4,27 %
|
73 374 542
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
|
2,54 %
|
|
2,54 %
Details
- Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000644505
|3 136 302
|4,27 %
|Subsumme A
|3 136 302
|4,27 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
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Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
|
Prozentanteil der Stimmrechte
|Subsumme B.1
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Subsumme B.2
- Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt kontrolliert durch Ziffer
|Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)
|Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)
|Total von beiden (%)
|1
|NN Group N.V.
|2
|NN Insurance Eurasia N.V.
|1
|3
|Nationale- Nederlanden Nederland B.V.
|2
|4
|Nationale-
Nederlanden Lebensverzekering Maatschappij N.V.
|3
|3,88 %
|3,88 %
|5
|Nationale-
Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.
|3
|0,34 %
|0,34 %
|6
|NN Re (Netherlands) N.V.
|3
|0,05 %
|0,05 %
- Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
- Datum der Hauptversammlung: -
- Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
- Sonstige Kommentare: -
Erhalt der Beteiligungsmeldung, am 26.10.2026
28.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|LEI Code:
|529900BKFJBI0QRDJH63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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