Geldpolitik
Fed belässt Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent
onvista · Uhr
Die US-Notenbank Fed hat ihre Leitzinsen wie erwartet nicht verändert. Die Zinsspanne verharrt bei 3,75 bis 4,00 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekanntgab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Im September hatte die Fed den Leitzins noch um 0,25 Prozentpunkte angehoben.
Auch an den Märkten gab es keine große Reaktion auf die allgemeinhin erwartete Zinspause. Die Renditen bei US-Staatsanleihen legten nach dem Entscheid moderat zu, während die großen Wall-Street-Indizes ebenso etwas kletterten und ihre Gewinne der Vortage ausbauten.
(mit Material von dpa-AFX)
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