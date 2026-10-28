Fed entscheidet – und der KI-Boom bleibt auf Kurs

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Die Wall Street startet freundlich in den Fed-Tag, getragen von einer deutlichen Erholung im KI-Komplex. Um 19 Uhr MEZ entscheidet die Fed über die Zinsen. Eine Anhebung gilt als unwahrscheinlich, entscheidend wird vielmehr, ob FED-Chef Kevin Warsh die Tür für einen Schritt im Dezember offenhält. Gleichzeitig bleibt die KI-Nachfrage ausgesprochen stark: SK Hynix meldet einen Umsatzsprung von 328 Prozent und einen mehr als siebenfachen Anstieg des operativen Gewinns. Das Management erwartet, dass die Nachfrage nach Speicherchips bis 2030 über dem Angebot liegen wird. Auch Vertiv liefert mit 61 Prozent Umsatzwachstum und deutlich höheren Prognosen ein starkes Signal für den Rechenzentrumsausbau, während GE Vernova die Aufträge organisch um 96 Prozent auf 29 Milliarden US-Dollar steigert. Zusätzlich gewinnt Google im Chipgeschäft an Boden: OpenAI plant laut The Information, künftig auch Googles TPUs zu kaufen und damit die Abhängigkeit von Nvidia weiter zu reduzieren. Belastend wirkt dagegen erneut der Ölpreis: Brent steigt auf rund 111 US-Dollar, nachdem Berichte über mögliche neue US- und israelische Angriffe auf Iran nach den Zwischenwahlen für Nervosität sorgen. Heute Abend folgen mit Microsoft und Alphabet zwei der wichtigsten KI-Zahlen der gesamten Berichtssaison.



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