Fed-Entscheidung LIVE: Heute Abend zählt jedes Wort von Warsh – kommt der nächste Zinsschock?

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Heute Abend wird es an der Wall Street wieder ernst: Um 19:00 Uhr gibt die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt, um 19:30 Uhr stellt sich Fed-Chef Kevin Warsh den Fragen der Presse. Nach der Zinserhöhung im September spricht diesmal fast alles für eine Pause bei 3,75 bis 4,00 Prozent – 94 von 100 zuletzt von Reuters befragten Ökonomen erwarten unveränderte Zinsen. Doch gerade deshalb könnte nicht der Beschluss selbst, sondern Warshs Ausblick den nächsten großen Marktimpuls auslösen. Denn für Dezember rechnen die Märkte bereits wieder mit einer weiteren Straffung; zuletzt wurde eine erneute Zinserhöhung mit rund 82 Prozent Wahrscheinlichkeit eingepreist.

Die Fed steckt dabei in einem schwierigen Spannungsfeld. Die Inflation bleibt hartnäckig über dem Zwei-Prozent-Ziel, die US-Wirtschaft zeigt sich überraschend robust und hohe Investitionen – insbesondere rund um KI und Rechenzentren – sorgen für zusätzliche Nachfrage. Gleichzeitig haben die stark gestiegenen Renditen am US-Anleihemarkt die Finanzierungsbedingungen bereits deutlich verschärft. Hinzu kommen weiterhin hohe Energiepreise. Warsh selbst betonte zuletzt die bemerkenswerte Widerstandskraft der US-Wirtschaft und verwies auf einen Investitionsboom, der zusätzlichen Inflationsdruck erzeugen könne.

Damit lautet die entscheidende Frage heute Abend: Ist die Zinspause nur eine kurze Verschnaufpause vor dem nächsten Schritt nach oben? Einen neuen Dot Plot oder neue Wirtschaftsprojektionen gibt es diesmal nicht – umso stärker dürfte der Markt auf jedes einzelne Wort Warshs reagieren. Signale für eine Dezember-Anhebung könnten besonders zinssensitive Technologieaktien erneut unter Druck setzen. Ein vorsichtigerer Ton wiederum könnte Nasdaq und S&P 500 Luft verschaffen. Auch US-Dollar, Gold und Anleihen dürften unmittelbar auf Veränderungen im Zinsausblick reagieren. Zusätzliche Spannung bringt der am Donnerstag folgende PCE-Inflationsbericht, der den weiteren Kurs der Fed maßgeblich beeinflussen dürfte.

Genau diesen entscheidenden Abend begleiten wir live: Ab 19:00 Uhr analysieren wir den Fed-Beschluss und die unmittelbare Reaktion der Märkte, ab 19:30 Uhr verfolgen wir die Pressekonferenz von Kevin Warsh und ordnen seine Aussagen in Echtzeit ein. Zinspause, nächster Zinsschock oder überraschend dovishe Signale? Im Livetrading beobachten wir, wie Nasdaq, Dow Jones und S&P 500 auf die Fed reagieren – und wo sich in der erhöhten Volatilität konkrete Trading-Chancen ergeben.

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Mittwoch, 27.10.26, 18:50 Uhr





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