Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.10.2026

onvista · Uhr
Thema: RüstungE-MobilitätKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 28. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

test
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AirbusBericht 3. Quartal 2026
Alphabet A (Google)Bericht 3. Quartal 2026
BASFBericht 3. Quartal 2026
BNP ParibasBericht 3. Quartal 2026
Deutsche BankBericht 3. Quartal 2026
DWS GroupBericht 3. Quartal 2026
EquinorBericht 3. Quartal 2026
GE VernovaBericht 3. Quartal 2026
Mercedes-Benz Group (Daimler)Bericht 3. Quartal 2026
MicrosoftBericht 1. Quartal 2027
ServiceNowBericht 3. Quartal 2026
SK Hynix (GDR)Bericht 3. Quartal 2026
StellantisBericht 3. Quartal 2026
T-Mobile USBericht 3. Quartal 2026
VertivBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Microsoft
Alphabet A
Deutsche Bank
SK Hynix (GDR)
Mercedes-Benz
BASF
ServiceNow
Airbus
Equinor
DWS Group
T-Mobile US
Vertiv
BNP Paribas
Stellantis
GE Vernova

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.10.2026gestern, 05:10 Uhr · onvista
test
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 26.10.202626. Okt. · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.10.202623. Okt. · onvista
test
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.10.202622. Okt. · onvista
test
Hochvolatiler, KI-lastiger Index
Goldman senkt Kospi-Kursziel massiv, sieht aber trotzdem Potenzialgestern, 13:23 Uhr · onvista
In einer Fabrik für Chips.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutet25. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen