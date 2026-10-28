Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen

Der deutsche Aktienmarkt hat ein Imageproblem. Der Leitindex Dax gilt im Vergleich zu US-Indizes mit ihren Mega-Unternehmen und KI-Aktien als langweilig und antiquiert. Dabei gibt es unter deutschen Aktien durchaus attraktive Investitionschancen, die gerade in der aktuellen Lage interessant sein könnten.
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