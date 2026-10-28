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Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum

Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen

onvista · Uhr

Im Vergleich zu US-Indizes wird der deutsche Aktienmarkt gerne belächelt. Dabei hat er viel zu bieten. Wir stellen fünf Aktien vor, die mit Wachstum, starker Bilanz und hoher Marge glänzen.

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
Quelle: limpicture64/Shutterstock.com
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Der deutsche Aktienmarkt hat ein Imageproblem. Der Leitindex Dax gilt im Vergleich zu US-Indizes mit ihren Mega-Unternehmen und KI-Aktien als langweilig und antiquiert. Dabei gibt es unter deutschen Aktien durchaus attraktive Investitionschancen, die gerade in der aktuellen Lage interessant sein könnten.

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