Was bewegt die Aktie?

BASF hat im dritten Quartal den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 14,2 Prozent auf rund 16,4 Milliarden Euro gesteigert. Das operative Ergebnis wuchs um 14,7 Prozent von rund 1,4 auf 1,6 Milliarden Euro. Beide Größen entwickelten sich damit nahezu im gleichen Tempo, sodass die operative Marge weitgehend unverändert blieb.

Das operative Ergebnis übertraf die Markterwartungen deutlich, während der Nettogewinn um zehn Prozent zurückging. Die weiterhin anfallenden Restrukturierungskosten belasteten das Ergebnis nach Steuern. Damit steht dem deutlichen operativen Wachstum ein rückläufiger Nettogewinn gegenüber; solange die Kosten das Ergebnis reduzieren, bleibt die Entwicklung für die Aktie schwierig.

BASF erhöhte zugleich zum zweiten Mal im laufenden Jahr die Jahresprognose. Die Kursreaktion auf die operativen Zahlen und die erneute Anhebung fiel dennoch verhalten aus. Nach dem jüngsten Anstieg von etwa 46 auf 54 Euro sank die Aktie wieder in Richtung 52 Euro.

Besondere Aufmerksamkeit verdient der freie Mittelzufluss, der sogenannte Free Cashflow: Nach neun Monaten beträgt er minus 1,04 Milliarden Euro. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum lag das Minus bei 868 Millionen Euro, der Fehlbetrag hat sich also vergrößert. Das dritte Quartal brachte mit einem positiven freien Mittelzufluss von 523 Millionen Euro allerdings eine deutliche Verbesserung.

Für das Gesamtjahr 2026 hält BASF am Ziel eines positiven freien Mittelzuflusses zwischen 1,5 und 2,3 Milliarden Euro fest. Um bereits die Untergrenze zu erreichen, muss das Unternehmen im vierten Quartal mehr als 2,5 Milliarden Euro erzielen. Trotz der Verbesserung im dritten Quartal bleibt damit ein erheblicher Mittelzufluss im Schlussquartal erforderlich; das Erreichen der Jahresprognose erscheint entsprechend anspruchsvoll.

Charttechnik

Die BASF-Aktie bewegt sich seit etwa drei Jahren überwiegend zwischen 41 und 54 Euro. Die zuletzt höheren Tiefpunkte verbessern die Chance auf einen Ausbruch über 55 Euro.

Wenn der Kurs über 55 Euro ausbricht, ergibt sich ein rechnerisches Kursziel von 64 Euro. Grundlage ist die vorherige Bewegung zwischen 55 und 46 Euro: Deren Abstand von neun Euro wird zur Ausbruchsmarke addiert.

Martins Einschätzung

Das operative Wachstum und die zweite Prognoseanhebung sprechen für eine positive fundamentale Entwicklung. Die Restrukturierungskosten und das anspruchsvolle Ziel für den freien Mittelzufluss rechtfertigen jedoch weiterhin Vorsicht bei einem Einstieg. Ein Ausbruch über 55 Euro würde die charttechnische Perspektive verbessern.