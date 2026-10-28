Großbritannien will private Haushalte mit Milliardenpaket entlasten

London, 28. Okt (Reuters) - Großbritanniens ⁠Finanzminister John Healey hat ein Hilfspaket angekündigt, um Haushalte durch die "globalen wirtschaftlichen Stürme" zu bringen. Mit Zuschüssen zu den Energierechnungen und einem Einfrieren der Kraftstoffsteuer will die neue Regierung von Premierminister Andy Burnham Bürger entlasten, wie Healey am Mittwoch im Parlament in London mitteilte. Als Gründe für die angespannte Lage nannte er den Konflikt am Persischen Golf, globale Handelsspannungen und den Krieg in der Ukraine. "Das sind die Stürme, denen wir ‌uns stellen müssen."

Zur Finanzierung des Pakets kündigte Healey Steuererhöhungen für Banken, Glücksspiel sowie für die Einkommen von Sparern und Vermietern an. Zudem sollen die Mehrwertsteuervorschriften für Online-Marktplätze wie Amazon und Temu verschärft werden. Rund 20 Millionen Haushalte in günstigeren Wohnimmobilien sollen eine Zahlung ⁠von 100 Pfund ⁠erhalten, um die steigenden Energiekosten auszugleichen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 2,6 Milliarden Pfund, umgerechnet 3,1 Milliarden Euro. Zudem verlängerte Healey das Einfrieren der Kraftstoffsteuersätze und die befristete Senkung um fünf Pence aus dem Jahr 2022 bis mindestens Juli.

Gleichzeitig musste die Regierung ihre Wachstumsprognosen senken. Dem Finanzminister zufolge erwartet das unabhängige Haushaltsbüro OBR für das Jahr 2027 nur noch ein Plus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,0 Prozent. Im März wurde noch von 1,6 Prozent ausgegangen. Für 2026 wurde die Prognose leicht auf 1,2 Prozent angehoben. In den Jahren 2028 ‌bis 2030 wird dann ein Wachstum von erst 1,6, dann 1,8 und schließlich 1,7 ‌Prozent erwartet.

MEHR GELD FÜR DIE REGIONEN

Die Burnham-Regierung, die seit Juli im Amt ist, steht unter erheblichem finanziellem Druck. Die gestiegenen Kreditkosten seit Beginn des Konflikts im Iran haben den Spielraum von Healey eingeschränkt. Der Puffer zur Erreichung seines wichtigsten Haushaltsziels bis zum Ende des Jahrzehnts sei von 24 Milliarden ⁠auf 15 Milliarden Pfund gesunken, sagte Healey. "Dafür ist ein Puffer da. Man nutzt ihn, wenn man ihn braucht. Man baut ihn wieder auf, ‌wenn man kann."

Trotz der Herausforderungen sei die Regierung auf Kurs, das Haushaltsdefizit ⁠innerhalb von drei Jahren zu beseitigen und die britischen Finanzen "in die schwarzen Zahlen" zu bringen, so Healey. Zusätzlich kündigte die Regierung an, mehr als 20 Milliarden Pfund für staatliche Finanzinstitutionen bereitzustellen, um bis Anfang der 2030er Jahre Investitionen in Künstliche Intelligenz, Verteidigung und grüne Energie zu fördern. Zudem soll der bürokratische Aufwand für Unternehmen verringert werden, um ihnen jährlich ‌800 Millionen Pfund zu sparen.

Healey kündigte auch eine weitreichende Verlagerung von Finanzkompetenzen ⁠von London in die Regionen an, die er als die "radikalste ⁠Dezentralisierungsmaßnahme seit einer Generation" bezeichnete. Regionale Bürgermeister in England sollen demnach ab dem kommenden Jahr 20 Prozent der Einnahmen aus der Gewerbesteuer und ab 2028 einen Teil der Einkommensteuer behalten dürfen. Zudem erhalten sie die Befugnis, ab 2028 eine Abgabe auf Übernachtungen von Touristen zu erheben. Damit solle mehr Geld, das vor Ort eingenommen werde, auch vor Ort ausgegeben werden, sagte Healey.

Für Banken soll ein Steueraufschlag für 15 Monate von drei auf sechs Prozent verdoppelt werden. "Ich erwarte von unseren Banken, dass sie dabei helfen, den britischen Familien eine Atempause zu verschaffen", so Healey im Parlament. Die Aktien der Großbanken wie HSBC, Barclays und Lloyds legten nach der Ankündigung zu. Anleger hatten eine stärkere oder dauerhafte Anhebung befürchtet. Die Maßnahme soll dem Finanzministerium zufolge insgesamt 1,5 Milliarden Pfund einbringen. Die ⁠Gesamtsteuerbelastung für die Gewinne der Banken steigt damit vorübergehend auf 31 Prozent.

(Bericht von Andy Bruce, Andrew MacAskill, David Milliken, Suban Abdulla und Lawrence White, geschrieben von Christian Krämer, redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)