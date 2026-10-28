Mindestens 30 Tote nach Kollision von Hochgeschwindigkeitszügen in Spanien

Madrid, ⁠28. Okt (Reuters) - Bei einem schweren Zugunglück in Spanien sind am Mittwoch mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte die ‌Regionalregierung von Kastilien-La Mancha mit. Die "Bild" berichtete unter Berufung auf den Zivilschutz von ⁠46 ⁠Toten. Zwei Hochgeschwindigkeitszüge waren am Morgen in der Nähe von Toledo auf der Strecke zwischen Madrid und Andalusien kollidiert. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Unfallort ‌im Einsatz, um in ‌den Trümmern nach Überlebenden zu suchen.

Das Unglück ereignete sich kurz nach 09.00 Uhr Ortszeit ⁠in der Nähe der Ortschaft Urda. Ein ‌AVE-Zug des staatlichen ⁠Betreibers Renfe und ein Zug des Konkurrenten Iryo stießen aus noch ungeklärter Ursache zusammen. Die Zeitung "El Pais" berichtete ‌unter Berufung ⁠auf Augenzeugen, zwei Waggons ⁠seien entgleist und eine Böschung hinabgestürzt. Der Bahnbetreiber Adif sperrte die wichtige Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen der Hauptstadt und dem Süden des Landes.

(Bericht von Emma Pinedo, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)