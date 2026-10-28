Huthi-Rebellen greifen Flughafen der jemenitischen Hafenstadt Aden an

Aden/Dubai, 28. ⁠Okt (Reuters) - Die Huthi-Rebellen im Jemen haben nach Angaben aus der Regierung am Mittwoch den Flughafen der Hafenstadt Aden angegriffen. Der Flugverkehr sei daraufhin eingestellt worden, sagten zwei Vertreter des ‌Verkehrsministeriums. Anwohner berichteten von einer Explosion in der Nähe des Flughafens. Einem Insider zufolge hatten UN-Mitarbeiter das Gelände ⁠kurz vor ⁠dem Angriff verlassen. Verletzt worden sei niemand. Die mit dem Iran verbündete Miliz hatte zur Evakuierung des Geländes aufgerufen. Zur Begründung erklärte Huthi-Sprecher Jahja Sari auf der Kurznachrichtenplattform X, dort befinde sich ein saudiarabisches Militärflugzeug, das Waffen ‌liefere. Eine Stellungnahme Saudi-Arabiens lag zunächst ‌nicht vor.

Aden ist der Sitz der international anerkannten und von Saudi-Arabien unterstützten Regierung des Jemen. Der Flughafen gilt als wichtiges ⁠Tor in den Süden des Landes und als Lebensader für ‌die humanitäre Versorgung. In den ⁠vergangenen Wochen haben sich die Kämpfe zwischen den vom Iran unterstützten Huthis und der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition intensiviert. Eine von den Vereinten Nationen (UN) vermittelte ‌Waffenruhe aus dem Jahr ⁠2022 ist faktisch gescheitert. Im ⁠vergangenen Monat waren Huthi-Kämpfer in Richtung der strategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab vorgerückt. Regierungstruppen versuchen seitdem, Gebiete an der Küste des Roten Meeres zurückzuerobern. Hilfsorganisationen warnen vor einer dramatischen Verschlechterung der ohnehin katastrophalen humanitären Lage in dem Land.

(Bericht Reyam Mokhashef, Mohammed Ghobari, Nayera Abdallah, und Muhammad Al Gebaly, bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von ⁠Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)