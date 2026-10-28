Wichtige Signale für die KI-Rally

Hyperscaler-Zahlen: Microsoft glänzt, Alphabet sackt ab

onvista · Uhr
Thema: KI
Zwei Menschen bei der Arbeit in einem Rechenzentrum.
Quelle: Adobe.com/Gorodenkoff
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Am Mittwochabend haben mit Alphabet und Microsoft gleich zwei große Tech-Konzerne aus den USA Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt.

Microsoft schlug die Erwartungen klar. Der Konzern erlöste von Juli bis Ende September 92,3 Milliarden Dollar. Je Aktie blieb den Microsoft-Aktionären dabei ein Gewinn von 4,89 US-Dollar. Im wichtigen Cloud-Segment Azure betrug der Umsatz 33,2 Milliarden Dollar, und damit eine Milliarde mehr als erwartet.

Alphabet wiederum verfehlte beim Cloud-Umsatz die Erwartungen massiv. Die Sparte Google Cloud erlöste nur 30,7 Milliarden US-Dollar. Das ist zwar doppelt so viel wie im gleichen Quartal des Vorjahres. Allerdings hatte sich die Wall Street hier mehr als 39 Milliarden Dollar Umsatz erhofft. Beim Umsatz erreichte Alphabet die Prognosen mit 127,6 Milliarden Dollar zwar fast. Doch unterm Strich blieben mit 2,12 US-Dollar je Aktie weniger als erwartet.

Analysten hatten folgendes erwartet: Bei der Google-Mutter Alphabet hatte die Wall Street Umsätze von 127,9 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 2,97 Dollar je Anteil erwartet. Die Prognosen hatten bei Microsoft indes Erlöse von 90,7 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 4,72 Dollar signalisiert.

In einer ersten Reaktion an der Börse stieg die Microsoft-Aktie im nachbörslichen Handel um gut vier Prozent und damit auf ein Rekordhoch. Alphabets Aktie wiederum sackte um 7,7 Prozent ab und rutschte damit unter die Marke von 300 US-Dollar. So niedrig hatte der Kurs zuletzt im April notiert.

Auf Jahressicht stiegen Alphabet und Microsoft bislang 2,6 respektive 9,6 Prozent, wobei sich Alphabets Zuwachs deutlich verkleinern dürfte, sollte das nachbörsliche Minus am Donnerstag im Haupthandel bestätigt werden. Damit liegen sie in der Gruppe der "Magnificent Seven" im Mittelfeld, und liegen auch hinter dem marktbreiten S&P 500 (knapp 13 Prozent) und dem Nasdaq 100 (über 18 Prozent). Von den sieben großen Tech-Konzernen werden neben diesen beiden auch Amazon und Meta zu den sogenannten "Hyperscalern" gezählt.

Gradmesser für die KI-Rally

Die Quartalsumsätze dieser "Hyperscaler" sind ein Gradmesser für die KI-Rally. Noch zu Jahresbeginn etwa litten die Aktien von Alphabet und Amazon merklich unter den geplanten Milliarden-Investitionen in neue Rechenkraft für KI-Anwendungen. Beide Konzerne hatten damals "Capex"-Ausgaben von nahezu 200 Milliarden US-Dollar angekündigt.

Nach den starken Zugewinnen bei Chip-Herstellern im Jahr 2025 schwand der Enthusiasmus für KI-nahe Werte in diesem Jahr etwas, vor allem, weil die Summen für Investitionen immer größere Dimensionen erreichten. Viele Investoren hinterfragten deshalb, ob sich diese Investments am Ende überhaupt rentieren können.

Analysten sehen 2,7-Billionen-Dollar Lücke bei KI-Umsätzen

Zwischenzeitlich ging es deshalb immer wieder mit KI-Aktien wie Alphabet, Amazon, Meta oder Microsoft bergab. Insbesondere Meta erlitt in der Vorwoche einen Kurssturz von über sieben Prozent nach Quartalszahlen. Obwohl die Facebook-Mutter die Erwartungen klar übertraf, störten sich die Anleger an erneut angehobenen Ausgabenplänen.

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