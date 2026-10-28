IAB-Barometer signalisiert leichte Besserung am Arbeitsmarkt

Reuters · Uhr
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Berlin, 28. ⁠Okt (Reuters) - Die Aussichten für den deutschen Arbeitsmarkt haben sich erstmals seit Jahresbeginn leicht aufgehellt. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) stieg im Oktober ‌um 0,3 auf 100,1 Punkte, wie das Institut am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Dennoch zeigt sich dem ⁠IAB ⁠zufolge insgesamt nur Stagnation. Klar positive Aussichten gebe es seit 2023 nicht mehr. Die Arbeitsmarktaussichten hätten sich mit einer stabileren Konjunktur aus dem Tal gekämpft, sagte Enzo Weber vom IAB. "Aber für mehr reicht ‌es im Moment noch nicht. ‌Zu schwer wiegt die Hypothek der Industriekrise und der demografischen Schrumpfung."

Getragen wurde der Anstieg des Barometers von beiden ⁠Teilbereichen. Die Komponente für die Beschäftigung verzeichnete mit einem ‌Plus von 0,6 auf ⁠100,1 Punkte den stärksten Zuwachs seit der Erholung nach der Corona-Pandemie. Auch die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit legte leicht um 0,1 auf ‌ebenfalls 100,1 Punkte ⁠zu.

Das IAB-Barometer gilt als Frühindikator. ⁠Die Bundesagentur für Arbeit (BA) legt am Freitag ihre Arbeitsmarktbilanz für Oktober vor. Im September hatte eine schwunglose Herbstbelebung eingesetzt und die Zahl der Arbeitslosen wieder knapp unter die Drei-Millionen-Marke gedrückt. Im Oktober ist ein weiterer Rückgang für die Jahreszeit üblich.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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