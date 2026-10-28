Mumbai, 28. ⁠Okt (Reuters) - Die Aktien der indischen Telekom- und Technologiegruppe Jio Platforms haben bei ihrem Börsendebüt am Mittwoch einen Kurssprung von 21 Prozent hingelegt. Mit einer Marktkapitalisierung von ‌rund 131,5 Milliarden Dollar stieg das Unternehmen des Milliardärs Mukesh Ambani auf Anhieb zum zweitwertvollsten Konzern Indiens ⁠auf. ⁠Der erste Kurs an der indischen Börse in Mumbai lag bei 1358 Rupien, nachdem der Ausgabepreis 1119 Rupien betragen hatte. Jio überholte damit Schwergewichte wie Bharti Airtel und die HDFC Bank. Das Unternehmen, ‌das von den US-Technologieriesen Meta und ‌der Google-Mutter Alphabet unterstützt wird, zählt mehr als 530 Millionen Mobilfunkkunden. Weltweit hat in einem einzelnen Land nur ⁠China Mobile mehr Nutzer.

Analysten sehen weiteres Potenzial für die ‌Aktie, verweisen jedoch auf ⁠den harten Wettbewerb, hohe Investitionskosten und mögliche Änderungen der indischen Telekomvorschriften. "Jio hat trotz geopolitischer Probleme und turbulenter Marktbedingungen einen starken Start hingelegt", sagte ‌Kranthi Bathini vom Brokerhaus ⁠WealthMills Securities. Von nun an ⁠würden Umsatz und Gewinn den Aktienkurs bestimmen. Der Börsengang reiht sich in einen Boom in Indien ein: Nach Daten von LSEG verzeichnete das Land in diesem Jahr mit bislang 246 Transaktionen die weltweit meisten Neuemissionen.

(Bericht von Vibhuti Sharma und Aditya Kalra, geschrieben von Sabine Wollrab, redigiert von Myria ⁠Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)