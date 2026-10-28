Insider: Merz bremst in Präsidenten-Debatte – "Keine Entscheidung und kein Vorschlag"

Reuters · Uhr
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Tokio, 28. ⁠Okt (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz bremst in der Frage des nächsten Bundespräsidenten. "Der Kanzler hat weder eine Entscheidung getroffen noch einen Vorschlag gemacht", verlautete am Mittwoch aus der Umgebung des Kanzlers und ‌CDU-Vorsitzenden. Merz habe Interesse an einem geordneten Prozess. "Der erste Zielpunkt in diesem Prozess ist das CDU-Präsidium am 9. November", hieß ⁠es weiter. ⁠Bis dahin soll es Gespräche mit den CDU-Landesvorsitzenden, den Ministerpräsidenten und Mitgliedern des CDU-Präsidiums sowie der CSU geben. Nach der Präsidiumssitzung würden dann die Gespräche um den Koalitionspartner SPD erweitert und dann mit den Grünen geführt. Ziel sei ‌eine möglichst breite Unterstützung für die ‌Kandidatin oder den Kandidaten in der Bundesversammlung.

Die CDU stelle die meisten Delegierten in der Bundesversammlung und habe das Vorschlagsrecht sowie den Anspruch, ⁠den Kandidaten oder die Kandidatin zu stellen, hieß es weiter. ‌Es gilt als wahrscheinlich, dass ⁠eine Frau Nachfolgerin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird. Merz selbst habe öffentlich darauf hingewiesen, dass es eine Reihe geeigneter Kandidatinnen gebe, hieß es in seinem Umfeld.

Der Kanzler ‌befindet sich derzeit auf ⁠einer Asienreise und landete am Mittwoch ⁠in Tokio. Am Dienstag hatte sich die CDU-Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag, Ines Claus, als Kandidatin ins Gespräch gebracht. CSU-Chef Markus Söder wiederum hatte die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner vorgeschlagen. Als mögliche Kandidatinnen werden aber auch Bildungsministerin Karin Prien und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (beide CDU) gehandelt. Die Bundesversammlung entscheidet im Januar über die Steinmeier-Nachfolge.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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