IRW-News: ACCESS Newswire: IAVI erhält von BARDA 36 Mio. $ für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Bundibugyo-Virus

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: IAVI erhält von BARDA 36 Mio. $ für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Bundibugyo-Virus

Die erste Förderungssumme dient der Prozessentwicklung, Herstellung und klinischen Bewertung eines Einzeldosis-Impfstoffkandidaten im Rahmen strategischer Partnerschaften mit Hilleman Laboratories, SK bioscience und IDT Biologika

NEW YORK, NY, SINGAPUR, SG, INCHEON, SÜDKOREA, UND DESSAU-ROSSLAU, DE / ACCESS Newswire / 28. Oktober 2026 / Heute gab IAVI, eine globale gemeinnützige Organisation für biomedizinische Forschung, gemeinsam mit den Partnern Hilleman Laboratories, SK bioscience und IDT Biologika bekannt, dass IAVI von der Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) und der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), die Teil des U.S. Department of Health and Human Services ist, einen Zuschlag über 36 Mio. US$ im Rahmen eines Vertrags mit einem Gesamtwert von bis zu 99 Mio. US$ erhalten hat, um die Entwicklung, Herstellung und klinische Bewertung ihres Einzeldosis-Impfstoffkandidaten gegen das Bundibugyo-Virus (BDBV) voranzutreiben, das die Ursache der anhaltenden Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) ist.

Der Zuschlag unterstützt die Herstellung von Impfstoffdosen für die klinische Bewertung und Gegenmaßnahmen, klinische und behördliche Aktivitäten einschließlich einer Phase-1-Studie sowie Optionen für eine erweiterte Produktion zur Deckung künftiger Vorsorgebedürfnisse und die Entwicklung eines aktualisierten Impfstoffkandidaten auf der Grundlage der Virusvariante, die den Bundibugyo-Ausbruch von 2026 verursacht hat.[1]

Mit 10.060 bestätigten Fällen und 4.887 Todesfällen (Stand: 25. Oktober 2026) ist die aktuelle Epidemie in der DRK der zweitgrößte jemals verzeichnete Ebola-Ausbruch und wird wahrscheinlich zum größten aller Zeiten werden. Derzeit gibt es keine zugelassenen Impfstoffe oder spezifischen Behandlungen für die durch BDBV verursachte Krankheit, und für die Entwicklung eines Einzeldosis-Impfstoffs mit schnellem Immunitätsaufbau besteht ein großer ungedeckter Bedarf. Ziel ist es, den BDBV-Impfstoff nach der Phase-1-Bewertung für den Einsatz in einer geplanten Ringimpfungsstudie in der DR Kongo bereitzustellen.

Unter der Leitung von IAVI zielt das von ASPR/BARDA finanzierte Programm darauf ab, vier Organisationen zusammenzubringen, um ihre sich ergänzenden Kompetenzen in den Bereichen Produktentwicklung, Fertigungsinnovation und groß angelegte Impfstoffproduktion zu bündeln. IAVI wird die Gesamtprogrammleitung, die klinische Entwicklung, die Zulassungsstrategie, die Zusammenarbeit mit U.S. Food & Drug Administration (FDA) sowie die Vorsorgeplanung übernehmen. Hilleman Laboratories, ein in Singapur ansässiges Joint Venture des biopharmazeutischen Unternehmens MSD und der gemeinnützigen Stiftung Wellcome, wird die ersten Impfstoffdosen für die klinische Bewertung herstellen und dabei den aktualisierten Herstellungsprozess anpassen, der derzeit für den von der WHO vorqualifizierten Impfstoff gegen das Ebola-Virus (ehemals Zaire-Ebolavirus) von MSD entwickelt wird. Hilleman würde zudem den Technologietransfer erleichtern, um eine Produktion in größerem Maßstab zu ermöglichen, falls BARDA von dieser Option Gebrauch macht. SK bioscience, ein innovatives koreanisches Impfstoff- und Biotech-Unternehmen, würde die Aktivitäten zur Produktionssteigerung leiten, um eine Versorgung mit dem Prüfimpfstoff sicherzustellen. IDT Biologika, ein in Deutschland ansässiger CDMO und Tochterunternehmen von SK bioscience, würde die Abfüllung und Endverpackung der zu lagernden Dosen übernehmen. MSD wird technische Unterstützung zur Förderung der Impfstoffherstellung leisten.

Die Zusammenarbeit baut auf der umfangreichen Erfahrung von IAVI bei der Weiterentwicklung von Impfstoffkandidaten auf Basis des rekombinanten Vesikulären Stomatitis-Virus (rVSV) für epidemieanfällige Krankheiten sowie auf dem Fachwissen von Hilleman, SK bioscience und IDT in den Bereichen Impfstoffprozessentwicklung, kommerzielle Herstellung und globale Impfstoffversorgung auf. Gemeinsam streben die Organisationen an, modernisierte Herstellungsansätze voranzutreiben, die darauf ausgelegt sind, die Skalierbarkeit zu erhöhen, die Produktionskosten zu senken und einen verbesserten Zugang zu Impfstoffen für die Reaktion auf Ausbrüche und die Vorsorge zu unterstützen.

Dieses von ASPR-BARDA unterstützte Programm ergänzt die laufenden Entwicklungsaktivitäten von IAVI und Hilleman, die von der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) finanziert werden. Die CEPI-Förderung unterstützt Maßnahmen zur Beschleunigung der Entwicklung und Herstellung von Dosen des BDBV-Impfstoffkandidaten zur Bekämpfung und Bewältigung von BDBV-Ausbrüchen. Die BARDA-Förderung dient nicht nur der Stärkung der Reaktion auf Ausbrüche, sondern konzentriert sich auch auf die Produktionsbereitschaft und die Bereitstellung von Vorräten. Beide Investitionen zielen darauf ab, die langfristige Vorsorge für Ausbrüche des Bundibugyo-Virus zu stärken.

Durch die Unterstützung der Bemühungen zur Bekämpfung der aktuellen Bundibugyo-Virus-Epidemie und zur Stärkung der Vorsorge für künftige Ausbrüche stärkt diese BARDA-Förderung Partnerschaften, Kapazitäten und diesen Impfstoffkandidaten, sagte Dr. Mark Feinberg, President und CEO von IAVI. IAVI bringt Organisationen mit sich hervorragend ergänzenden Kompetenzen zusammen, um die Entwicklung unseres Impfstoffkandidaten zu beschleunigen, der einen kritischen, bislang ungedeckten Bedarf im Bereich der öffentlichen Gesundheit abdeckt. Indem wir das Fachwissen von IAVI in den Bereichen rVSV-Impfstoffentwicklung, klinische Weiterentwicklung, Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden und Ausbruchsvorsorge mit den Produktionskapazitäten unserer Partner kombinieren, arbeiten wir daran, die Vorsorge für künftige Ausbrüche des Bundibugyo-Virus zu stärken.

Die Impfstoffherstellung ist unglaublich komplex, und es bedarf der Zusammenarbeit vieler Akteure, damit die gesamte Wertschöpfungskette funktioniert. In enger Zusammenarbeit mit IAVI, SK bioscience, IDT Biologika und MSD konzentriert sich Hilleman Laboratories darauf, Material für klinische Studien bereitzustellen und den Technologietransfer für die Produktion in großem Maßstab voranzutreiben. Die Stärke dieser Partnerschaft liegt in der Vielfalt des Fachwissens, das jede Organisation einbringt, vereint durch das gemeinsame Engagement, einen wirksamen Einzeldosis-Impfstoff für die Reaktion auf Ausbrüche bereitzustellen, erklärte Dr. Raman Rao, CEO von Hilleman Laboratories.

Die proaktive Vorbereitung auf Bedrohungen durch Infektionskrankheiten erfordert nachhaltige Anstrengungen zur Stärkung der Kapazitäten in der Impfstoffentwicklung und -herstellung, merkte Jaeyong Ahn, CEO von SK bioscience, an. Dieses Projekt vereint das Know-how von SK bioscience in der Impfstoffentwicklung und die Fertigungskapazitäten von IDT mit den komplementären Stärken unserer globalen Partner. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern zur Beschleunigung der Impfstoffentwicklung und zur Stärkung zuverlässiger Lieferkapazitäten wollen wir einen Beitrag zur globalen Vorsorge für künftige Ausbrüche von Infektionskrankheiten leisten.

IDT Biologika ist stolz darauf, Teil dieser wichtigen Initiative zu sein. Gemeinsam mit unseren Partnern tragen wir dazu bei, die weltweite Vorsorge gegen Ebola-Ausbrüche zu stärken und den Zugang zu potenziell lebensrettenden Impfstoffen sicherzustellen, sagte Dr. Antje Ksienzyk, Head of Global Portfolio & Strategy bei IDT Biologika.

Die diesem Impfstoffkandidaten zugrunde liegende rVSV-Plattform wurde bereits erfolgreich in dem von MSD zugelassenen und von der Weltgesundheitsorganisation vorqualifizierten Impfstoff zur Vorbeugung von durch das Ebola-Virus verursachten Erkrankungen eingesetzt. Das wachsende Portfolio von IAVI an rVSV-basierten Impfstoffen gegen neu auftretende Infektionskrankheiten umfasst zudem Impfstoffkandidaten gegen das Sudan-Virus, das Lassa-Virus, das Marburg-Virus und das Virus des Krim-Kongo-Hämorrhagischen Fiebers.

Die Weltgesundheitsorganisation hat den auf rVSV basierenden Einzeldosis-BDBV-Impfstoffkandidaten von IAVI zuvor als den vielversprechendsten Bundibugyo-Impfstoff in der Entwicklung identifiziert. Der von IAVI entwickelte rVSV-BDBV-Impfstoffkandidat hat in Studien an nichtmenschlichen Primaten eine hohe Schutzwirksamkeit gezeigt, die sich bereits innerhalb weniger Tage nach der Impfung manifestiert; eine Bewertung am Menschen steht noch aus.[2, 3, 4]

Dieses Projekt wurde ganz oder teilweise mit Bundesmitteln des U.S. Department of Health and Human Services, der Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) sowie der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) unter der Other Transaction Number: 75A50123D00005 finanziert.

Über den Impfstoffkandidaten

Der auf rVSV basierende BDBV-Impfstoffkandidat geht auf Forschungen von Andrea Marzi, PhD., und Dr. med. Heinz Feldmann, PhD., sowie deren Teams am Laboratory of Virology, National Institute of Allergy and Infectious Diseases zurück und wurde erstmals von Thomas Geisbert, PhD., vom University of Texas Medical Branch an nichtmenschlichen Primaten getestet. Der Impfstoffkandidat hat in Studien an nichtmenschlichen Primaten, einschließlich Untersuchungen vor und nach der Exposition, eine schützende Wirksamkeit gezeigt.

Der Impfstoffkandidat ist für die Verabreichung als Einzeldosis konzipiert. Einzeldosis-Impfstoffe können bei Ausbrüchen praktische Vorteile bieten, da sie eine schnelle Impfung ermöglichen, ohne dass die logistischen Anforderungen eines Mehrdosis-Schemas erfüllt werden müssen.

Wichtige Punkte für Journalisten:

- BARDA erteilt einen Zuschlag über 36 Mio. US$ im Rahmen eines Vertrags im Gesamtwert von bis zu 99 Mio. US$ an IAVI, um die Entwicklung, Herstellung und Vorsorgemaßnahmen für den rVSV-basierten BDBV-Impfstoffkandidaten von IAVI voranzutreiben.

- IAVI leitet das Programm und ist verantwortlich für die klinische Entwicklung, die Zulassungsstrategie, die Zusammenarbeit mit der FDA, die Vorsorge bei Ausbrüchen sowie die Bereitstellung von Vorräten.

- Der Auftrag bringt IAVI, Hilleman Laboratories, SK bioscience und IDT Biologika zusammen und vereint so komplementäres Fachwissen in den Bereichen Impfstoffentwicklung und -herstellung.

- Die Partner werden modernisierte Herstellungsverfahren vorantreiben, die darauf ausgelegt sind, die Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Vorsorge für künftige Ausbrüche zu verbessern.

- Die anfänglichen Herstellungsaktivitäten dienen der klinischen Bewertung und der Reaktion auf Ausbrüche, wobei Optionen für eine erweiterte Produktion bestehen, um künftige Anforderungen an die Vorsorge zu erfüllen sowie einen Impfstoffkandidaten auf Basis der Virusvariante des Bundibugyo-Ausbruchs von 2026 zu entwickeln.

- Das von BARDA unterstützte Programm ergänzt die laufenden, von CEPI finanzierten Aktivitäten, die darauf abzielen, die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Bundibugyo-Virus als Reaktion auf den Ausbruch in der DRK zu beschleunigen und Vorbereitungen für künftige Epidemien zu treffen.

Anmerkungen

[1] Der BDBV-Impfstoff, der sich derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, basiert auf dem beim BDBV-Ausbruch von 2007 identifizierten Virusstamm. Die neue BARDA-Förderung wird auch die Entwicklung einer aktualisierten Version des Impfstoffs unterstützen, die auf die für den Ausbruch von 2026 verantwortliche Virusvariante abgestimmt ist. CEPI und die niederländische Regierung unterstützten die Laborentwicklung eines rVSV-BDBV-Impfstoffs, der das BDBV-Glykoprotein des Virus von 2026 enthält und für immunologische Assays verwendet wird, mit denen die durch den Impfstoff ausgelösten neutralisierenden Antikörperreaktionen charakterisiert werden sollen.

[2] Mire CE, Geisbert JB, Marzi A, Agans KN, Feldmann H, Geisbert TW. Vesicularstomatitis virus-based vaccinesprotect nonhumanprimates againstBundibugyoebolavirus. PLoS Neglected Tropical Diseases. 19. Dez. 2013;7(12):e2600.

[3] ODonnell KL, Haase JA, Henderson CW, Gathright BR, Fletcher P, Rhoderick JF et al. A single-dose Bundibugyo virus vaccine protects macaques within 3 days [Preprint]. bioRxiv. 15. Juni 2026. doi:10.64898/2026.06.14.732188.

[4] Woolsey et al. A recombinant vesicular stomatitis virus-based vaccine provides postexposure protection against Bundibugyo ebolavirus infection. J Infect Dis. 15. November 2023; 228(Suppl. 7):S712-S720.

Über IAVI

IAVI ist eine globale, gemeinnützige Organisation für biomedizinische Forschung, die sich der Umsetzung wissenschaftlicher Entdeckungen in Impfstoffe, Antikörper und andere Maßnahmen widmet, um dringende globale Gesundheitsherausforderungen zu bewältigen. IAVI arbeitet mit Partnern in Afrika, Indien, Europa und den USA zusammen, um die Forschung und Entwicklung im Bereich HIV, Tuberkulose und neu auftretender Infektionskrankheiten voranzutreiben und die wissenschaftlichen und klinischen Kapazitäten zu stärken, die erforderlich sind, um biomedizinische Innovationen den Menschen und Gemeinschaften zugänglich zu machen, die sie am dringendsten benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.iavi.org.

Über Hilleman Laboratories

Hilleman Laboratories wurde 2009 als Joint Venture zwischen MSD, einem weltweit tätigen, forschungsorientierten biopharmazeutischen Unternehmen, und Wellcome, einer globalen gemeinnützigen Stiftung, die sich der Gesundheit von Mensch und Tier widmet, gegründet. Die Mission von Hilleman Laboratories besteht darin, erschwingliche Impfstoffe und Biologika gegen Infektionskrankheiten zu entwickeln, von denen Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen betroffen sind.

Das Know-how des Unternehmens in der End-to-End-Produktentwicklung zielt darauf ab, neuartige Impfstoffe und Biologika in Bereichen mit hohem ungedecktem Bedarf zu entwickeln sowie bestehende Impfstoffe und Biologika mit effektiveren Verabreichungsmethoden anzupassen, um den schwierigen Bedingungen in Entwicklungsländern gerecht zu werden. Hilleman Laboratories strebt zudem die Zusammenarbeit mit lokalen, regionalen und globalen Partnern und Interessengruppen an, darunter politische Entscheidungsträger und Regierungen, um einen breiteren, erschwinglichen Zugang zu lebensrettenden Impfstoffen und Biologika zu ermöglichen.

Über SK bioscience

SK bioscience ist ein innovatives Impfstoff- und Biotech-Unternehmen, das sich der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen verschrieben hat, um weltweit einen gerechteren Zugang zu Impfstoffen zu ermöglichen. Unter Nutzung seiner Stärken im Bereich der Spitzentechnologien setzt sich SK bioscience weltweit für die Förderung der menschlichen Gesundheit ein - von der Prävention bis zur Heilung. In Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Regierungen, Aufsichtsbehörden, medizinischen Experten und Gesundheitsdienstleistern setzen sich alle Mitarbeiter von SK mit großem Engagement dafür ein, denjenigen, die sie benötigen, hochwertige Impfstoffe sowie bessere Lösungen für das öffentliche Gesundheitswesen zur Verfügung zu stellen.

Über IDT Biologika

IDT Biologika wurde 1921 gegründet und ist einer der weltweit führenden Auftragsentwicklungs- und -fertigungsdienstleister (CDMO), der sich auf die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen und komplexen Biologika spezialisiert hat. Das umfassende Fachwissen des Unternehmens umfasst virale Vektor-Technologien, Lebend- und rekombinante Impfstoffe sowie andere Biologika mit hohen Sicherheitsanforderungen, was IDT zu einem bevorzugten Partner für globale Impfprogramme und Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit macht. In den letzten zwei Jahrzehnten hatIDT Biologika eine zentrale Rolle bei der Bewältigung internationaler Gesundheitsnotfälle und Impfstoffengpässe gespielt.

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