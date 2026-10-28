IRW-News: Rakovina Therapeutics Inc.: Rakovina Therapeutics und Celvion Therapeutics erstellen KI-Analyse zur Ermittlung vorrangiger Krebsindikationen für Programm zur Entwicklung eines hirngängigen ATR-Inhibitors

IRW-PRESS: Rakovina Therapeutics Inc.: Rakovina Therapeutics und Celvion Therapeutics erstellen KI-Analyse zur Ermittlung vorrangiger Krebsindikationen für Programm zur Entwicklung eines hirngängigen ATR-Inhibitors

Plattform EMphora vereint klinische Evidenz und prädiktive Modellierung und unterstützt bei der Ermittlung von vielversprechenden Krebspatientenpopulationen bzw. dient als Orientierungshilfe in der nächsten Forschungsphase

VANCOUVER, British Columbia, 28. Oktober 2026 / IRW-Press / Rakovina Therapeutics Inc. (TSX-V: RKV) (FWB: 7JO0) (OTCMKTS: RKVTF), ein Biopharmaunternehmen, das innovative Krebstherapien durch KI-gestützte Wirkstoffforschung vorantreibt, und die in Boston ansässige Firma Celvion Therapeutics (Celvion) haben heute den Abschluss der ersten Analyse in ihrer Zusammenarbeit bekannt gegeben, bei der Celvions Plattform für künstliche Intelligenz, EMphora, zur Bewertung potenzieller Behandlungsstrategien für Rakovinas ATR-Inhibitor-Programm eingesetzt wurde.

Im Rahmen der Analyse wurden zwei vorrangige Krebsindikationen für eine zweite, tiefergehende Analyse ermittelt. Rakovina arbeitet an der Entwicklung seines ATR-Inhibitors, der die Blut-Hirn-Schranke überwinden soll, und die Erkenntnisse ermöglichen hier klar definierte Rahmenbedingungen für die Auswahl der näher zu erforschenden Behandlungsstrategien.

Celvions Plattform EMphora macht sich die Erkenntnisse aus abgeschlossenen klinischen Studien zunutze, um neuartige Therapiestrategien und Behandlungskombinationen zu evaluieren, die noch nicht klinisch untersucht wurden. Durch die Zusammenführung der prädiktiven Modellierung mit gesicherten klinischen Daten und vergleichenden Zielanalysen bietet die Plattform einen systematischen Rahmen zur Beurteilung des therapeutischen Potenzials, zur Priorisierung vielversprechender Hypothesen und zur Ermittlung von Unsicherheitsbereichen, die noch einer genaueren Betrachtung bedürfen.

Im Rahmen der Erstanalyse wurde die ATR-Inhibition sowohl alleine als auch in Kombination mit 34 potenziellen Behandlungspartnern bei acht Krebsarten (nichtkleinzelliges Bronchialkarzinom, Mammakarzinom, Melanom, kleinzelliges Bronchialkarzinom, Nierenzellkarzinom, Glioblastom, niedriggradiges Gliom und pädiatrische ZNS-Tumoren) evaluiert.

Die Vorteile einer zusätzlichen ATR-Inhibition konzentrierten sich auf bestimmte Tumorarten und Therapiekombinationen und trugen so zur Priorisierung der anschließenden präklinischen Evaluierungs- und Entwicklungsstrategien bei.

Unsere Zusammenarbeit mit Celvion ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie komplementäre KI-Funktionen präzisere Fragestellungen in der Wirkstoffforschung ermöglichen, so Dr. Mads Daugaard, President und Chief Scientific Officer von Rakovina Therapeutics. Die Erstanalyse liefert uns klarer definierte Rahmenbedingungen für die Untersuchung unseres ATR-Inhibitor-Programms, insbesondere in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Ebenso wichtig ist, dass sie uns dabei hilft, herauszufinden, welche Hypothesen eine genauere Betrachtung verdienen und welche mit größerer Vorsicht zu beurteilen sind. Unser nächster Schritt ist die experimentelle Bestimmung; es geht darum festzustellen, ob die besonderen Merkmale, auf die wir uns konzentrieren, auch tatsächlich relevantes therapeutisches Potenzial aufweisen.

Die ersten Ergebnisse zeigen, warum potenzielle Wirkstoffkombinationen in einem Kontext bewertet werden müssen. Denn ein und derselbe Mechanismus ist nicht bei jeder Krebsart wirksam, weiß Mi Yang, Chief Executive Officer von Celvion Therapeutics. Durch die Zusammenführung von klinischem Outcome mit präklinischer Evidenz unterstützt EMphora Wirkstoffentwickler dabei, Hypothesen zu ermitteln und zu priorisieren, die eine genauere Betrachtung verdienen.

Durch die Priorisierung von Zielstrukturen, Kombinationen und Krebsszenarien noch vor der Bereitstellung größerer Geldmittel für chemische Synthese und Labortests kann die KI dazu beitragen, Zeit und Kapital auf die vielversprechendsten Chancen zu konzentrieren und einen effizienteren Ansatz in einem frühen Forschungsstadium zu unterstützen.

In der nächsten Arbeitsphase werden die führenden Hypothesen eingehender untersucht. Unter anderem wird geprüft, ob die angestrebten hirngängigen Eigenschaften von Rakovinas ATR-Inhibitor die Einschränkungen früherer ATR-Inhibitoren beheben können. Die Wirkstoffexposition im Gehirn und die Verträglichkeit werden im weiteren Verlauf des Programms eine wichtige Rolle spielen.

Auch wenn die Ergebnisse noch explorativ und computergestützt sind, wird in diesem Ansatz dennoch deutlich, wie die KI eine Brücke zwischen Wirkstoffforschung und klinischer Evidenz schlagen und neue Wege für weitere Untersuchungen aufzeigen kann, um festzustellen, ob sich Vorhersagen in therapeutisches Potenzial umsetzen lassen.

Über Celvion Therapeutics, Inc.

Celvion Therapeutics ist ein in Boston ansässiges KI-Unternehmen, das sich der prädiktiven Ermittlung von wirksamen Wirkstoffkombinationen für solide Tumoren widmet. Die Plattform EMphora lernt aus dem Outcome klinischer Studien und der präklinischen Evidenz und ermöglicht so die Priorisierung von Kombinationsstrategien für Small Molecules, Antikörper und bispezifische Antikörper. Arzneimittelentwickler untersuchen klinische Ergebnisse und Laborbiologie häufig in getrennten Teams. EMphora hingegen verknüpft beide Bereiche und hilft bei der Zuordnung, welche Kombinationen, Patientenpopulationen und Behandlungsszenarien eine genauere Untersuchung verdienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.celviontx.com.

Über Rakovina Therapeutics Inc.

Rakovina Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Forschungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Krebstherapien spezialisiert hat. Die Grundlage unserer Arbeit bilden einzigartige Technologien auf Basis künstlicher Intelligenz (KI), die auf die Reparatur von DNA-Schäden gerichtet sind. Mit Hilfe von KI können wir Wirkstoffkandidaten nun deutlich schneller prüfen und optimieren als je zuvor.

Das Unternehmen hat eine Pipeline konkreter Inhibitoren für die Reparatur von DNA-Schäden aufgebaut und verfolgt das Ziel, in Zusammenarbeit mit pharmazeutischen Partnern einen oder mehrere Wirkstoffkandidaten in klinische Studien am Menschen zu überführen. Weitere Informationen finden Sie unter www.rakovinatherapeutics.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rakovina Therapeutics Inc.

Kim Oishi

CEO

kim.oishi@rakovinatherapeutics.com

Mark Mitchell

Communications

IR@rakovinatherapeutics.com

Celvion Therapeutics Inc.

Mi Yang

CEO

miyang@celviontx.com

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