Israel-Wahl endet laut Prognosen in Pattsituation - Rückschlag für Netanjahu

- von Maayan ⁠Lubell und Lili Bayer und Tamar Uriel-Beeri

Jerusalem, 28. Okt (Reuters) - Nach der Parlamentswahl in Israel zeichnet sich Prognosen zufolge eine Pattsituation ab. Zwei große Fernsehsender sahen das Oppositionsbündnis von Gadi Eisenkot in der Nacht auf Mittwoch knapp vor dem Lager von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Eine dritte Umfrage zeigte beide Blöcke gleichauf mit 51 Sitzen. ‌Keines der beiden Lager kommt demnach auf die für eine Mehrheit erforderlichen 61 Sitze in der 120 Sitze zählenden Knesset. Die Wahlbeteiligung erreichte nach Angaben der Zentralen Wahlkommission mit 77,7 Prozent ⁠den höchsten Stand ⁠seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Sollten sich die Prognosen bestätigen, wäre das Ergebnis ein Rückschlag für Netanjahus Koalition, die mit 68 Sitzen in die Wahl gegangen war. Oppositionsführer Jair Lapid sprach von einer vernichtenden Niederlage für den Regierungschef. "Das ist ein kompletter Einbruch und die Bevölkerung hat ihnen gesagt, sie sollen nach Hause gehen", erklärte Lapid. Das Zünglein an der Waage könnten nun arabische Parteien sein. Eisenkot ‌hat eine Regierungsbildung mit ihnen jedoch praktisch ausgeschlossen. Dies erschwert ‌seinen Weg an die Macht selbst dann, wenn sein Block am Ende vorne liegen sollte. Die rechtsextremen religiösen Parteien in Netanjahus Block kommen den Prognosen zufolge auf 13 Mandate.

Der 66-jährige Eisenkot hat sich als stärkster Herausforderer ⁠Netanjahus positioniert. Der ehemalige Militärchef, der im Gaza-Krieg einen Sohn und zwei Neffen verlor, gilt innenpolitisch als ‌moderat, vertritt in Sicherheitsfragen jedoch eine harte Linie. Er ⁠lehnt einen palästinensischen Staat ab und fordert die Zerstörung des militärischen Flügels der Hamas. Eisenkot ging vor vier Jahren in die Politik. Nach dem Hamas-Angriff 2023 trat er Netanjahus Kriegskabinett bei, verließ dieses jedoch acht Monate später unter scharfer Kritik an der Amtsführung des ‌Ministerpräsidenten.

Netanjahu ist mit fast 19 Amtsjahren der dienstälteste Ministerpräsident ⁠in der Geschichte Israels. Er steht wegen ⁠Korruptionsvorwürfen vor Gericht, die er zurückweist. Zudem sieht er sich massiver Kritik wegen der Geheimdienstversäumnisse ausgesetzt, die den Hamas-Angriff ermöglichten. Im Wahlkampf hatte der 77-Jährige auf die Unterstützung von US-Präsident Donald Trump gesetzt. Die Pattsituation könnte es Netanjahu nun ermöglichen, während der voraussichtlich langwierigen Koalitionsverhandlungen als geschäftsführender Regierungschef im Amt zu bleiben.

Es war die erste Wahl seit dem Überraschungsangriff der Hamas am 7. Oktober 2023, bei dem 1200 Menschen getötet und 251 als Geiseln genommen wurden. Der Angriff löste den Krieg im Gazastreifen sowie Konflikte mit der libanesischen Hisbollah-Miliz und dem Iran aus. Nach Angaben ⁠der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen wurden bei der israelischen Offensive bislang mehr als 74.000 Palästinenser getötet.

(Bearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)