Katar startet neuen Anlauf für Vermittlung zwischen Iran und USA

28. Okt (Reuters) - ⁠Katar will die stockenden Bemühungen um ein Ende des Krieges zwischen dem Iran und den USA sowie Israel wieder in Gang bringen. Vermittler aus dem ‌Golfemirat haben der Islamischen Republik einen neuen Vorschlag für ein Abkommen zur Beilegung des Konflikts unterbreitet, ⁠wie ⁠eine mit den Verhandlungen vertraute Person am Mittwoch sagte. Der Entwurf sei am Sonntag in Teheran übergeben worden. Der Iran prüfe den Vorschlag. Mit einer Antwort werde bis Ende der Woche ‌gerechnet. Der Plan skizziere einen siebentägigen ‌Zeitraum, in dem auf Bedenken der Regierungen in Teheran und Washington eingegangen werden solle. Zudem seien tägliche ⁠vertrauensbildende Maßnahmen vorgesehen, die beide Seiten ergreifen müssten. ‌Die Umsetzung könnte dem Insider ⁠zufolge Anfang kommender Woche beginnen. Mehrere Länder sollen als Garanten des Abkommens fungieren.

Katar bemüht sich gemeinsam mit Pakistan seit geraumer Zeit um ‌eine Vermittlung. Die ⁠USA und Israel hatten den ⁠Krieg Ende Februar begonnen. Der Konflikt hat große Teile der Nahost-Region erfasst und die weltweite Schifffahrt sowie die Öl- und Gasversorgung massiv beeinträchtigt. Im Juni hatte es ein Übergangsabkommen gegeben, das jedoch rasch scheiterte.

(Bericht von Andrew Mills, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Christian Götz. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)