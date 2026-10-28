KI-Megadeal? Marvell will offenbar Lumentum kaufen

Der Chip-Hersteller Marvell ist offenbar an einer Übernahme von Lumentum interessiert. Wie Bloomberg am Mittwochabend exklusiv berichtete, sei das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen für einen Kauf. Bloomberg verwies dabei auf Insider, die jedoch nicht näher gekannt werden wollten.

Womöglich könne schon in der kommenden Woche ein Deal verkündet werden. Marvell ist derzeit etwa 221 Milliarden US-Dollar an der Börse wert, Lumentum kommt auf eine Marktkapitalisierung von 83 Milliarden Dollar. Lumentum ist Spezialist für Optoelektronik, die beispielsweise in Datenzentren zum Einsatz kommt. Die Komponenten von Lumentum wandeln beispielsweise elektronische Daten und Signale zur Übertragung in Lichtemissionen um, die Technologie ist daher bei den rechenintensiven KI-Anwendungen gefragt.

Weiter hieß es, dass die Konzerne für eine Stellungnahme nicht erreichbar waren. Den involvierten Personen zufolge können sich Details noch ändern, eine finale Vereinbarung gebe es noch nicht. Marvells Aktien büßten nach dem Bericht nachbörslich acht Prozent ein, während die Lumentum-Aktien um 17 Prozent zulegten. Auf Jahressicht legten die Marvell-Aktien bisher 181 Prozent zu, die Anteile an Lumentum verteuerten sich um 136 Prozent.