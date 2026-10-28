Konsumlaune erneut schlechter - Tankrabatt kann Stimmung nicht aufhellen

Berlin, 28. Okt (Reuters) - ⁠Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland trübt sich erneut ein und sinkt auf den tiefsten Stand seit Mai. Das Barometer zum Konsumklima für November fällt um 0,2 auf minus 30,8 Punkte, wie aus den am Mittwoch vorgestellten Daten der GfK-Marktforscher und des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen (NIM) hervorgeht. Ökonomen hatten diesen Rückgang weitgehend erwartet. "Die Verbraucher blicken zwar zunehmend optimistischer auf die ‌wirtschaftliche Entwicklung, doch beim Blick in den eigenen Geldbeutel überwiegt weiter die Skepsis", sagte NIM-Experte Rolf Bürkl. Wachsende Inflationssorgen und verhaltene Einkommensaussichten bremsten die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen, auch wenn die Sparneigung etwas zurückgehe.

"Auch der Tankrabatt ⁠sorgt offenbar nicht für ⁠die erhoffte Erleichterung", erklärte Bürkl: "Die Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Aufschwung ist da, aber die Bereitschaft, mehr Geld auszugeben, zieht bislang noch nicht mit."

"BESSERE KONJUNKTUR KOMMT BISLANG NICHT BEI VERBRAUCHERN AN"

Die Konsumlaune der privaten Haushalte bleibe sehr gedämpft, was im Gegensatz zum Optimismus in der Industrie stehe, sagte Chefökonom Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank. "Es ist aber angesichts des mehr oder weniger verpufften Tankrabatts und der Sorgen junger Menschen, dass die KI ihnen ‌auf dem Arbeitsmarkt keine Chance lässt, nicht überraschend." Auch die Entlassungen in ‌der Autobranche oder in der Metall- und Elektroindustrie, wo laut dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall 42 Prozent der Unternehmen Stellenstreichungen planen, hellten die Stimmung nicht auf. "Die Umfrage zeigt recht anschaulich, dass die bessere Konjunktur bislang nicht bei den Verbrauchern ankommt."

Die Entwicklung der einzelnen Indikatoren ⁠zeigt ein gemischtes Bild: Während die Konjunkturerwartungen zum sechsten Mal in Folge steigen und die Sparneigung moderat nachlässt, geht ‌die Anschaffungsneigung - also die Bereitschaft für größere Einkäufe - weiter leicht ⁠zurück. "Auch die Einkommenserwartungen trüben sich erneut etwas ein", erklärten die Marktforscher.

Die wirtschaftliche Unsicherheit - nicht nur durch die geopolitischen Risiken - und die gestiegenen Energiekosten bremsen Kaufkraft und Kauflaune. Daten zu den Preiserwartungen signalisieren laut GfK und NIM, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher eine höhere Inflation befürchten. Die Konsumforscher verweisen darauf, dass die ‌Inflationsrate im September infolge gestiegener Kraftstoffpreise auf 3,3 Prozent geklettert ⁠ist und damit auf den höchsten Wert seit ⁠Dezember 2023.

HOHE ENERGIEKOSTEN BREMSEN KAUFLAUNE

"Den Verbrauchern ist derzeit kein Lächeln abzuringen - vor allem die hohen Energiepreise schlagen weiter aufs Gemüt", erklärte Chefvolkswirt Alexander Krüger von Bank Bethmann HAL. Der schwieriger gewordene Arbeitsmarkt sorge für zusätzliche Verunsicherung. "Verbraucher dürften erst bei merklich gefallenen Benzinpreisen wieder Mut fassen."

Am Jobmarkt zeichnet sich derweil an einigen Stellen Besserung ab. Die Firmen in Deutschland planen nach einer Umfrage des Ifo-Instituts, insgesamt etwas weniger Arbeitsplätze abzubauen. "Die Unternehmen werden beim Stellenabbau etwas vorsichtiger", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Für einen breiten Beschäftigungsaufbau fehlt dem Aufschwung aber noch die Stärke." Während sich die Lage bei den Dienstleistern aufhelle, habe sie sich in der Industrie im Oktober leicht verschlechtert. Die ⁠Betriebe planen nach Ifo-Angaben weiter mit weniger Personal. "Vor allem in der Automobilindustrie sollen weitere Stellen abgebaut werden."

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)