Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung: Sensirion verkündet weltweite Verfügbarkeit des Einwegsensors SFM3304-D für proximale Durchflussmessungen bei der mechanischen Beatmung



28.10.2026 / 07:30 CET/CEST





Medienmitteilung

Oktober 2026, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz



Sensirion verkündet weltweite Verfügbarkeit des Einwegsensors SFM3304-D für proximale Durchflussmessungen bei der mechanischen Beatmung



Der Einweg-Gasflusssensor SFM3304-D wurde für den Einsatz in unmittelbarer Nähe des Patienten oder der Patientin konzipiert und ist ideal für die mechanische Beatmung, die intelligente Wiederbelebung oder die Medikamentenvernebelung geeignet. Er erfasst sowDer Einweg-Gasflusssensor SFM3304-D wurde für den Einsatz in unmittelbarer Nähe des Patienten oder der Patientin konzipiert und ist ideal für die mechanische Beatmung, die intelligente Wiederbelebung oder die Medikamentenvernebelung geeignet. Er erfasst sowohl den Einatmungs- als auch den Ausatmungsfluss bis zu ±250 slm präzise mittels bidirektionaler Messung. Der Sensor verfügt über eine integrierte Heizung, die bei hoher Luftfeuchtigkeit Kondensation verhindert, und lässt sich dank seiner Medizinkonen problemlos an Beatmungsschläuche anschliessen.

Der SFM3304–250-D ist unser neuer Gasflusssensor zur Durchflussüberwachung in unmittelbarer Nähe der Patientinnen und Patienten. Er ist der Nachfolger des SFM3300-D, wobei Pins und Formfaktor identisch sind. Der Strömungskanal wurde jedoch überarbeitet und der Sensorchip des neuen Sensors ist vier Generationen jünger. Dadurch wurden Leistungsmerkmale wie der Geräuschpegel und die Unabhängigkeit von bestimmten Zuflussbedingungen verbessert. Der neue Chip bietet zudem zusätzliche Funktionen wie Einstellung der Ansprechzeit, Optionen zur Mittelwertbildung, bessere Diagnostik und schnelleres Auslesen.

Der SFM3304-D wird zum Schutz vor Verunreinigungen und zur einfachen Handhabung einzeln verpackt. Die Verpackung ist ethylenoxiddurchlässig, was einen potenziellen Sterilisationsschritt ermöglicht. Das Standardetikett auf der Verpackung, das über den Vertrieb erhältlich ist, enthält relevante Informationen zur Rückverfolgbarkeit. Gegebenenfalls muss das Etikett je nach beabsichtigtem Einsatz und geltenden Vorschriften noch um kundenspezifische Kennzeichnungen ergänzt werden. Anpassungen können bei der Projektanmeldung vorgenommen werden.

„Der SFM3304-D sieht wie sein Vorgängermodell SFM3300-D aus – unsere Innovation liegt in der neuen Generation des Sensorchips und dem überarbeiteten Strömungskanal. Das bewährte Konzept des proximalen Einwegsensors bleibt unverändert: Ein robuster Einwegsensor, der sich auch in Notfallsituationen einfach anschliessen und trennen lässt und mit einer Heizung ausgestattet ist, um Kondensation zu verhindern. Gleichzeitig bieten wir mit dem SFM3304-D ein entscheidendes Upgrade: Der neue Strömungskanal optimiert die Geräuschspezifikationen des Sensors, seine Unabhängigkeit von Zuflussbedingungen und sogar seinen Druckabfall. Der neue Chip bietet ausserdem eine schnellere I2C- und Auslesefrequenz, bessere Diagnostik- und Statusfunktionen sowie die Möglichkeit, die Ansprechzeit und die Mittelwertbildung des Sensors einzustellen“, sagt Pauline Simonet, Produktmanagerin für Gasflusssensoren.

Der SFM3304-D ist ab sofort über unser globales Netzwerk aus vertrauenswürdigen Vertriebspartnern erhältlich.

Für weitere Informationen oder um den SFM3304-D zu kaufen, besuche bitte unsere

Website

oder kontaktiere einen Vertriebspartner in deiner Nähe.



Sensirion – Fachkompetenz für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'200 Mitarbeitende. Die Produktpalette umfasst Umweltsensoren für die präzise und zuverlässige Messung von Feuchte und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Stickoxiden (NOx), Kohlenstoffdioxid (CO₂), Formaldehyd und Feinstaub (PM2.5) sowie Gas- und Flüssigkeitsdurchflusssensoren, Differenzdrucksensoren und Gaslecksensoren. Diese Lösungen werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilbranche, aus Industrie, Medizin, HLK und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen findest du auf www.sensirion.com.

Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sensirion Holding AG Laubisrütistrasse 50 8712 Stäfa Schweiz Telefon: +41 44 306 40 00 Fax: +41 44 306 49 06 Internet: www.sensirion.com ISIN: CH0406705126 Valorennummer: A2JGBW Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2421330

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2421330 28.10.2026 CET/CEST