Mehr Durst auf teures Bier spült Heineken Geld in die Kasse

London, 28. ⁠Okt (Reuters) - Der Brauereikonzern Heineken hat im dritten Quartal dank einer starken Nachfrage nach teureren Marken und alkoholfreien Sorten besser abgeschnitten als erwartet. Der Absatz stieg organisch um ‌4,8 Prozent, während der Umsatz um 4,6 Prozent zulegte, wie der niederländische Konzern mitteilte. Analysten hatten lediglich ⁠mit ⁠einem Plus von 2,9 Prozent beim Absatz und 3,5 Prozent beim Umsatz gerechnet. Besonders kräftig sei der Anstieg im Premium-Segment mit 11,5 Prozent ausgefallen. Alle Regionen hätten zum Wachstum beigetragen.

Der neue Konzernchef Rafa Oliveira ‌schlug in seiner ersten Stellungnahme seit ‌seinem Amtsantritt in diesem Monat jedoch kritische Töne an. Das Unternehmen sichere sich nicht immer das Wachstum oder ⁠gewinne Kunden, wo es dies tun sollte. "Es gibt mehr ‌zu tun, um die Umsetzung ⁠zu schärfen, das Tempo zu erhöhen und eine stärkere Leistungskultur mit mehr Verantwortlichkeit im gesamten Unternehmen aufzubauen", sagte Oliveira. Sein Vorgänger Dolf van ‌den Brink war im ⁠Januar unerwartet zurückgetreten, was Fragen ⁠über die künftige Strategie aufgeworfen hatte. Oliveira will im Februar mehr über seine Pläne verraten. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte der weltweit zweitgrößte Bierbrauer nach Anheuser-Busch InBev seine Prognose eines organischen Wachstums des Betriebsgewinns zwischen zwei und sechs Prozent.

(Bericht von Emma Rumney, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Myria ⁠Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)