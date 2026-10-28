Mercedes-Benz: Die gesenkte Prognose mahnt zur Vorsicht

Was bewegt die Aktie?

Mercedes-Benz hat im dritten Quartal bei sinkendem Umsatz einen höheren Gewinn erzielt. Die Erlöse gingen gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,5 Prozent auf 30,7 Milliarden Euro zurück, während der Nettogewinn um 28 Prozent stieg. Das operative Ergebnis (Ebit) erreichte 1,7 Milliarden Euro nach 750 Millionen Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum und fiel damit mehr als doppelt so hoch aus.

Für diesen Gewinnvergleich spielen die damaligen Sonderbelastungen eine entscheidende Rolle. Im Vorjahresquartal hatten insbesondere Belastungen für den Stellenabbau das Ergebnis deutlich verringert. Der starke Anstieg des operativen Ergebnisses steht deshalb einer weiterhin rückläufigen Umsatzentwicklung gegenüber, die die Schwäche des Geschäfts sichtbar macht.

Der weltweite Pkw-Absatz sank um acht Prozent auf rund 407.000 Fahrzeuge. Höhere Preise und ein besserer Produktmix glichen einen Teil dieses Rückgangs aus. Deshalb fiel das Umsatzminus mit 4,5 Prozent geringer aus als der Rückgang der verkauften Fahrzeuge, auch wenn die Erlöse insgesamt unter dem Vorjahreswert blieben.

Die größte Belastung bleibt China, wo der Absatz um 31 Prozent zurückging. Außerhalb Chinas stiegen die Verkäufe um rund ein Prozent, was den Rückgang im chinesischen Geschäft lediglich teilweise ausglich. Positiv entwickelte sich der Absatz vollelektrischer Fahrzeuge mit einem Zuwachs von mehr als 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Wegen des schwachen China-Geschäfts senkt Mercedes-Benz die Prognose für das laufende Jahr. Bisher hatte das Unternehmen einen deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr erwartet; nun rechnet es mit einem Ebit auf Vorjahresniveau. Wenn sich das China-Geschäft stabilisiert, könnte auch der gesamte Absatz wieder wachsen.

Charttechnik

Die Mercedes-Benz-Aktie notiert um 40 Euro im Bereich ihres 52-Wochentiefs. Die Marke von 39 Euro hat bislang gehalten, zugleich zeigt der Kurs eine leichte Aufwärtsbewegung. Im Dreijahresverlauf fiel die Aktie von knapp 78 Euro auf rund 40 Euro.

Dass die gesenkte Prognose bislang lediglich eine begrenzte negative Kursreaktion auslöst, könnte auf eine Bodenbildung hindeuten. Trend und Kursdynamik bleiben jedoch abwärtsgerichtet. Die jüngste Aufwärtsbewegung fällt im Vergleich zur vorherigen Abwärtsbewegung gering aus.

Martins Einschätzung

Die Stabilisierung um 40 Euro bietet einen ersten Ansatzpunkt für eine mögliche Bodenbildung. Ein Kauf bleibt angesichts des bestehenden Abwärtstrends antizyklisch und verlangt entsprechend große Vorsicht. Das starke Wachstum bei vollelektrischen Fahrzeugen ist positiv; für die weitere Geschäftsentwicklung bleibt die Entwicklung in China entscheidend.