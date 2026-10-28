Merz schlägt globale Allianz zur Rettung des freien Handels vor

Tokio, 28. Okt (Reuters) - ⁠Bundeskanzler Friedrich Merz hat auf seiner Asien-Reise die Gründung einer "globalen politischen Allianz für regelgebundenen Handel" vorgeschlagen. Ihr Ziel solle es sein, den regelbasierten Handel "einschließlich der WTO" zu verteidigen, zu stärken und weiterzuentwickeln, sagte er am Mittwoch in Tokio. Merz verwies darauf, dass bis heute 70 Prozent des Welthandels nach den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) betrieben werde.

Der Kanzler hatte sich bereits am Dienstag in Singapur, der ersten Station seiner Reise, für ein EU-Asean-Freihandelsabkommen ‌und eine Annäherung der EU an die transpazifische Initiative CPTPP ausgesprochen. In Tokio sagte er am Mittwoch, dass ein neues Bündnis politische Impulse setzen und auch gemeinsam reagieren könne, "wenn die regelbasierte Handelsordnung in Gefahr gerät". Diese Allianz gleichgesinnter Partner könne die ⁠dringend nötige WTO-Reform voranbringen. ⁠Man könne gemeinsam darauf dringen, dass andere Staaten auf unerlaubte Zölle oder Zwang verzichten, fügte Merz in Anspielung auf die USA und China hinzu.

Er forderte eine engere Zusammenarbeit Deutschlands und Japans sowie anderer Länder. "Ganz gleich, ob wir nun Groß-, Klein- oder Mittelmächte sind: Wenn wir gemeinsam vorangehen, wird die Frage nicht mehr sein, ob wir 'auf der Speisekarte stehen' oder 'am Tisch sitzen'. Vielmehr gehört uns dann gemeinsam ‑ um im Bild zu bleiben ‑ das Restaurant", sagte Merz in Anspielung auf eine Äußerung des kanadischen Ministerpräsidenten Mark Carney, der ebenfalls ein ‌Bündnis der Mittelmächte als Antwort auf das Vorgehen der USA und Chinas vorgeschlagen hatte. ‌Merz betonte aber auf die Frage nach den USA, dass sein Vorstoß gegen niemanden gerichtet sei.

Chinas Regierung betonte als Reaktion auf die Merz-Rede in Singapur die eigene Kooperationsbereitschaft. Man sei entschlossen, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten, um die Stabilität und Sicherheit der globalen Industrie- und Lieferketten aufrechtzuerhalten, sagte der ⁠Sprecher des Außenministeriums, Guo Jiakun, am Mittwoch in Peking. China hoffe, dass Deutschland und die Europäische Union "objektiv und rational" blieben, als verlässliche Partner ‌mit China zusammenarbeiteten und Differenzen im Dialog beilegten.

BERLIN UND TOKIO WOLLEN ⁠INDUSTRIEPARTNERSCHAFTEN

Auf dem zweiten Teil seiner Asienreise traf Merz am Mittwoch mit Ministerpräsidentin Sanae Takaichi zusammen. Beim Treffen der Regierungen der dritt- und viertgrößten Volkswirtschaften der Welt bezeichnete Merz Japan trotz der geografischen Entfernung dabei als "Nachbarn" und Wertepartner. In einer gemeinsamen Erklärung ist von "Premiumpartnern" die Rede. Erstmals seit 2023 soll es im kommenden Jahr wieder gemeinsame Regierungskonsultationen geben. 2028 ist Japan ‌Gastland der Industriemesse in Hannover. Am Donnerstag reist Merz weiter nach Südkorea, ⁠das er ebenfalls zu den ähnlich denkenden Ländern beim ⁠Welthandel zählt.

Beide Regierungen verabredeten zudem mit mehreren Abkommen eine engere industrielle Zusammenarbeit in verschiedenen Technologie- und Industriebereichen, von Raumfahrt über Künstliche Intelligenz bis zur besseren Absicherung der eigenen Rohstoffversorgung. Hintergrund ist die Sorge, dass China den Export wichtiger Rohstoffe für Hightech-Produkte beschränkt. Japan gilt in der westlichen Welt als Vorbild beim Abbau dieser Abhängigkeiten von Peking. Merz warnte in Tokio aber erneut davor, sich ganz von Chinas Wirtschaft abzukoppeln. Es gehe darum, die Risiken zu minimieren. Unter anderem vereinbarten deutsche Firmen wie der Drohnenhersteller Quantum oder Proxima Fusion, ein in der Fusionstechnologie tätiges Unternehmen, Kooperationen mit japanischen Partnern.

Der Kanzler warnte bei einem gemeinsamen Auftritt mit der japanischen Ministerpräsidentin auch vor einer Eskalation um Taiwan, das von China als abtrünnige Provinz angesehen wird. "Alle Seiten müssen hier mit größter Umsicht ⁠handeln", mahnte Merz in Anspielung auf Pekings Drohungen eines Gewalteinsatzes und Unabhängigkeitsbestrebungen in Taipeh, der Hauptstadt Taiwans. Der Kanzler bekannte sich zur Ein-China-Politik Deutschlands.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)